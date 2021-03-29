Шулейко: я за вакцинацию, но не должно быть противопоказаний врачей

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко высказался за вакцинацию при отсутствии противопоказаний врачей. Об этом он заявил сегодня на отчетно-выборной конференции областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди прозвучавших на конференции вопросов один касался темпов вакцинации населения против коронавирусной инфекции. "В апреле начнется активная вакцинация. Эпидемиологическая обстановка в стране достаточно стабильная. Это лежит в основе спокойного подхода к данному процессу. Главное - это показания к вакцинации и состояние здоровья. Многие еще не решили - прививаться или не прививаться. Это дело добровольное, но в то же время нужно очень внимательно подходить к этому вопросу. Я настаиваю на вакцинации, но при отсутствии противопоказаний", - отметил губернатор.

По словам исполняющего обязанности начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Андрея Корнелюка, процесс вакцинации в регионе идет нормально. "Сейчас мы работаем с группами риска. Первыми начали прививать медицинских работников, затем - педагогов и соцработников. Вакцину мы получаем поэтапно. На прошлой неделе получили 14 тыс. доз российской вакцины "Спутник V", а в ближайшие дни дополнительно придет еще партия. В каждой территориальной организации здравоохранения уже сформированы списки желающих на проведение вакцинации. Думаю, к концу марта - началу апреля начнем работать со всеми желающими", - сказал и.о. начальника облздрава.

Желающим привиться от коронавирусной инфекции он рекомендовал обратиться в территориальную организацию здравоохранения по месту жительства. При этом обратил внимание на обязательный осмотр врача. "Все, у кого нет противопоказаний, пройдут вакцинацию в установленном порядке", - заключил Андрей Корнелюк.-0-