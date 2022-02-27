Шулейко: на референдуме сделал выбор в пользу будущего

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко проголосовал сегодня на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Журналистам он рассказал, что сделал свой выбор в пользу будущего, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко пришел к самому открытию участка №1 в Бресте. "Стране необходимо было внести изменения в нашу Конституцию. Этого требуют время, политика, экономическое и социальное развитие. Поэтому сегодня я и моя семья на участке - и мы голосуем за будущее, за Конституцию для наших детей, которые будут дальше развивать государство и уверенно идти вперед несмотря ни на что", - сказал Юрий Шулейко. Проголосовать на референдуме он пришел вместе с супругой Людмилой.

По словам председателя Брестского облисполкома, он хорошо изучил предлагаемые поправки в Основной закон. "Если будет принята Конституция, будут доработаны соответствующие законы. Они касаются социальных гарантий, устойчивой политики - это основные направления, которых мы придерживаемся много лет, - отметил Юрий Шулейко. - В Брестской области уже проголосовали почти 45% избирателей. Сегодня к вечеру, завтра увидим, за что они голосовали. Но я не сомневаюсь в выборе брестчан".

В Брестской области сегодня открылись 883 участка для голосования на референдуме. В списки избирателей включены более 974 тыс. человек.-0-