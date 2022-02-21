Шулейко подарил велосипед школьнику, спасшему при пожаре сестер

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко сегодня подарил велосипед 13-летнему Богдану Шелегу из Малоритского района, который при пожаре спас своих сестричек, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко поблагодарил родителей мальчика Наталью и Анатолия за хорошее воспитание сына. "Он усвоил уроки учителя, наставления родителей: сам и сестрички живы-здоровы. Для других ребят Богдан - пример для подражания, как себя вести в неординарной обстановке. Думали, где наградить героя. Решили в Брестской крепости, в святом для всех нас месте. Молодец, что все сделал правильно, и ваша семья сегодня в полном составе", - подчеркнул губернатор. Он вручил школьнику велосипед, а также поблагодарил его педагогов.

Ранним утром 11 февраля в агрогородке Мокраны загорелся дом, в котором спали трое детей. Их родители в это время были на работе. До приезда сотрудников МЧС 13-летний Богдан помог своим маленьким сестрам покинуть горящий дом: он разбил окно и вытащил девочек на свежий воздух. Подростка и шестилетнюю девочку госпитализировали, их трехлетняя сестра не пострадала.

Дети неделю провели в больнице. Девочка проходила лечение в детском отделении. Поскольку надышалась угарным газом, она получала кислородную терапию. Мальчик был в хирургическом отделении. Осколками он поранил руки: швы опытный хирург накладывал около полутора часов. Сестру и брата на прошлой неделе выписали из больницы.

"Чувствую себя хорошо, только руки иногда побаливают на месте порезов, сильно ими двигать не могу. Пока болел, немного соскучился по школе, но одноклассники не забывали, писали", - рассказал Богдан. Эмоции от пережитого уже улеглись. Мальчик признался, что, конечно, было страшно, но он понял, что нужно быстро выбираться из горящего дома. "Очень жаль, что в доме нужно будет многое ремонтировать. Мне и сестре еще нужно восстанавливать здоровье. После пожара к нам повышенное внимание. Я смущаюсь, но радуюсь тому, что другие знают о нашей беде и поддерживают", - добавил мальчик.

К слову, семье Шелег помогают восстановить поврежденный дом. Пока родители с детьми живут у бабушки. "Окна потрескались, двери, проводка, потолок в коридоре обгорели. Окна уже заменили. Постепенно будем делать ремонт. Сделаем свет и косметический ремонт - и будем домой возвращаться. Хочу всех поблагодарить за поддержку. Люди помогают и финансово, и морально", - сказала мама Богдана Наталья.

В Брест сегодня Богдан приехал вместе со своими одноклассниками. Для детей проведут экскурсию по Брестской крепости и городу. Они побывают в облисполкоме, а затем сходят в кинотеатр.-0-