Шулейко поручил активнее использовать научный потенциал БрГТУ

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Научно-исследовательский потенциал Брестского государственного технического университета следует активнее вовлекать в решение задач экономики региона. Об этом сегодня во время посещения вуза заявил председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель области ознакомился с выставкой студенческих научных разработок, побывал в лаборатории робототехники. Он высоко оценил материально-техническую базу университета, квалификацию его кадров и уровень подготовки специалистов. "Технический университет - один из ведущих вузов, где проектируют жилье и другие сооружения. А есть в Бресте дома, молодежные кварталы, спроектированные студентами? Давайте заложим базовый квартал, где вместе с домостроительным комбинатом студенты с их фантастическими идеями, новшествами спроектируют жилье будущего", - предложил Юрий Шулейко.

Для начала губернатор поручил техническому университету проработать проект модернизации областного центра молодежного творчества. Причем речь не только об архитектурно-технической разработке, но и возможности потрудиться на объекте студенческим отрядам.

Еще одним местом приложения творческой мысли и сил коллектива вуза может стать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, строительство которого планируется начать в 2022 году. "Он будет масштабирован до 1 тыс. человек единовременного пребывания. Мы подходим к проектированию, определяются источники финансирования. Это недешевый проект, но он будет развиваться поэтапно. Первая его часть уже функционирует, но в усеченном варианте. Мы предполагаем, что этот центр будет иметь международный формат, где могут быть дети из стран Содружества. Возможно и совместное финансирование", - отметил председатель облисполкома.

Посещение вуза завершилось встречей Юрия Шулейко со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом БрГТУ, во время которой руководитель области поделился информацией и своими мыслями по поводу актуальных задач, стоящими перед обществом в целом и регионом в частности, ответил на вопросы аудитории.-0-