Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области должна быть усилена разъяснительная работа среди населения о важности вакцинирования как наиболее эффективной мере профилактики COVID-19. Такую задачу поставил на заседании облисполкома его председатель Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе, как и в республике в целом, наблюдается снижение интенсивности заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели количество выявленных случаев коронавирусной инфекции среди населения области по сравнению с предыдущей семидневкой уменьшилось на 40%, число поступивших на госпитализацию с диагнозом "пневмония" снизилось на 30%.

Вместе с тем темпы прививочной кампании недостаточны. На 24 ноября прививку от коронавируса получили 32,6% жителей области, это предпоследнее место среди регионов после Минской области (в среднем по республике 36,3% вакцинированных). Наиболее высокий охват прививками в Каменецком (42%), Барановичском и Ляховичском (40%), Пинском (39%), Дрогичинском, Малоритском, Пружанском, Столинском районах (38%). Самые низкие темпы вакцинации в Бресте (21,7%) и Кобринском районе (24,7%). При этом Министерство здравоохранения поставило задачу вакцинировать до 1 января 2022 года 50% населения.

"У жителей Бреста есть уникальная возможность сформировать до Нового года полноценный иммунитет и до лета ни о чем особо не беспокоиться, просто работать и наслаждаться жизнью. Для этого созданы все условия: есть достаточное количество вакцин, организована работа прививочных пунктов. Попытайтесь еще раз поговорить с людьми, руководителями организаций и предприятий, привлеките сюда депутатов Палаты представителей, профсоюзных лидеров, молодежное движение, для того чтобы сформировать коллективный иммунитет в городе и области", - поручил Юрий Шулейко.

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик предложил также активнее привлекать к профилактической работе медицинскую элиту, представители которой на наглядных примерах могут продемонстрировать и объяснить эффективность прививок от COVID-19. При этом он напомнил требование главы государства - проводить кампанию по вакцинированию без принуждения людей.-0-