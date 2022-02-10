Шулейко: у Брестского мясокомбината есть потенциал усилить свои позиции на рынке

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский мясокомбинат имеет все мощности и потенциал, чтобы упрочить свои позиции на мясном рынке. Такое мнение высказал сегодня во время встречи с трудовым коллективом предприятия председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брестский мясокомбинат держит высочайшую планку ответственности и тех обязательств, которые он должен выполнить в масштабах страны. За прошлый год объем выпускаемой товарной продукции здесь приблизился к Br500 млн, экспорт превысил $70 млн при темпе роста почти 136,8%. Удельный вес экспорта в общем объеме производства составил почти 37%. Сегодня предприятие имеет необходимые мощности и потенциал упрочить свои позиции на рынке мяса", - сказал Юрий Шулейко.

Новые перспективы и возможности, по мнению губернатора, открываются у предприятия в связи с его новым статусом. В конце прошлого года Министерство экономики зарегистрировало холдинг "Группа компаний БМК", в состав которого вошли ОАО "Брестский мясокомбинат" как управляющая компания холдинга, унитарное предприятие "Брестские угощения", сельскохозяйственные унитарные предприятия "Хотиславский" и "АгроОзяты", торговое унитарное предприятие "Брестские угощения", а также ОАО "Селекционно-гибридный центр "Западный", который был недавно присоединен к мясокомбинату.

"Мясокомбинат уже ведет хозяйственную деятельность на свинокомплексе "Западный", который был убыточным. Мы видим, что там уже происходит стабилизация ситуации. Надеемся, что до конца года будет восстановлено прежнее поголовье в 70 тыс. голов. Это достаточно серьезный шаг в укреплении сырьевой базы, которая сегодня необходима предприятию", - заметил губернатор.

Юрий Шулейко ознакомился с производством ОАО и встретился с представителями трудового коллектива. Он отметил стабильную работу предприятия, высокую выработку на одного работника и достойную заработную плату, которая превышает Br2 тыс., а также хороший социальный пакет. "Предприятие является лидером в переработке мяса: выпускает больше всего продукции, если перевести на месячное производство, задает темп в технологиях и экономике. За последние годы ОАО максимально технически перевооружилось. Это позволило обеспечить высокую санитарную дисциплину, что в свою очередь отражается на безопасности продукции и ее качестве", - отметил руководитель области.

В основном на внешний рынок Брестский мясокомбинат поставляет колбасные изделия. В прошлом году их было реализовано 19,4 тыс. т (темп роста 127,1%). Более 60% экспорта приходится на Российскую Федерацию. Почти до $20 млн увеличились поставки продукции в Казахстан (удельный вес в общем объеме экспорта составил 28,5%). Вкус брестских колбас знают также в Узбекистане, Кыргызстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Китае, Вьетнаме, Кот-д'Ивуаре, Иордании, Сингапуре, Малайзии. За 2021 год объем инвестиций в развитие производства составил Br22,6 млн - почти на треть больше, чем в предыдущем году.-0-

Новый свинокомплекс начинают строить в Брестской области