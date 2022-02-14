Шулейко: в ближайшее время в Брестской области число заболевших COVID-19 и выздоровевших сравняется

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области число заболевших COVID-19 и выздоровевших в ближайшее время сравняется, сообщил сегодня журналистам во время посещения компании BREMOR председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наплыв на организационную часть медицины снизился. Одними из первых в стране мы перевели поликлиники на семидневный режим работы, тем самым сняли определенную нервозность. Кроме того, первичная быстрая консультативная помощь в том числе оказывается населению на дому. Мы видим по статистике, что цифры начинают входить в какое-то равновесие: то есть в ближайшее время, наверное, число заболевших и выздоровевших станет равным", - сказал губернатор.

По его словам, в значительной степени снижению ажиотажа способствовала и государственная поддержка работающих граждан. "Это те законодательные моменты, которые приняты коллективными договорами на предприятиях, в школах, других учреждениях. Человеку, если он приболел, но, в принципе, нормально себя чувствует, необязательно бежать в поликлинику, создавать ажиотаж. Не нагружая систему здравоохранения, он может все оговорить со своим нанимателем и на законных основаниях от одного до трех дней побыть дома. Это принятое правило, которое при этой инфекции определили медики", - отметил Юрий Шулейко.

Он также обратил внимание на актуальность вакцинации в период пандемии. "Мы максимально пытаемся иммунизировать жителей Брестской области, занимаем сейчас одну из лидирующих позиций. Прививка дает определенный результат. По заявлениям медиков, она действует и на омикрон: в 80% случаев заболевание у привитых протекает в легкой бессимптомной форме без каких-либо осложнений. Вакцинация необходима, потому что заложенные антитела помогут организму бороться с любым вирусом", - заключил губернатор.-0-