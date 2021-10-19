Шулейко: в Брестской области к 4-й волне COVID-19 закупили компьютерные томографы и усилили лаборатории

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области планомерно готовились к четвертой волне коронавируса, приобретали новое оборудование. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко по итогам совещания у главы государства по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас добавилось пять компьютерных томографов. Усилили лаборатории, которые проводят тестирование. Коечный фонд сформирован в достаточном количестве. Хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, они загружены не более чем на 60%. Все эти меры позволяют в штатном режиме (да, напряженном) работать с коронавирусными больными, - сказал председатель облисполкома. - Область готова развивать материально-техническую базу, многое заложено на ближайшие месяцы. Предполагаем в начале следующего года ввести еще 622 кислородные точки. Скоро введем в Лунинце инфекционный корпус больницы с хорошими техническими возможностями".

Параллельно в регионе проводят прививочную кампанию. По оперативным данным, первый компонент вакцины от коронавируса получили 25,1% жителей области. В день прививки делают около 10 тыс. человек. "Считаю, хороший результат. Если люди будут прививаться более интенсивно, сможем обезопасить себя и подойти к следующим волнам с коллективным иммунитетом. С вирусом должны бороться не только медики, но и сами люди: соблюдать санитарные требования. Каждый должен позаботиться о своем здоровье, близких и окружающих людей", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский добавил, что в регионе достаточно вакцин. "Есть в наличии "Спутник V" и "Спутник Лайт", китайская оставляется на вторую дозу. В республику пришло достаточно вакцин, есть в Министерстве здравоохранения запас. Буквально на днях придет еще партия китайской вакцины, так что ее будет в достаточном количестве", - сказал он.-0-