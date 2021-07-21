Шулейко заинтересовался ситуацией в приюте для бездомных животных в Бресте

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко намерен в ближайшее время посетить приют для бездомных животных и ознакомиться с ситуацией. Об этом он заявил сегодня во время личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Внимание губернатора на проблему обратила известная в городе зоозащитница Людмила Степуренко. Государственный участок по отлову и содержанию бездомных животных создан в конце 2016 года на базе Брестского мусороперерабатывающего завода. По словам брестчанки, с тех пор условия содержания котов и собак на участке изменились не в лучшую сторону. Она просила переработать положение о волонтерах: разрешить им вход в вольеры, увеличить время для посещения животных, дать возможность желающими взять питомца, чтобы знакомиться с ним не по фотографии, а вживую. "У нас есть бизнес-план, по которому за два года можно фактически убрать всех бездомных животных с улиц Бреста, а участок станет не дотационным, а будет зарабатывать деньги", - сказала Людмила Степуренко.

Губернатор внимательно выслушал зоозащитницу и даже предложил ей возглавить проблемный участок. "Мне не трудно съездить на мусороперерабатывающее предприятие, посмотреть нюансы, которые там есть. Думаю, на следующей неделе мы это сделаем и вас известим. Тут есть ряд вопросов, которые, я считаю, нужно будет отрегулировать", - подвел черту под разговором Юрий Шулейко.

За два часа, что длился личный прием, руководитель области рассмотрел около десятка вопросов, касавшихся самых разных сфер, - от земельных тяжб и качества медуслуг до раскола в областном союзе предпринимателей и проведения культурно-массовых мероприятий в регионе.

В частности, бессменный организатор международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" почетный житель Бреста Лилия Батырева посетовала на отмену в этом году одного из старейших в стране музыкальных форумов.

"Я благодарен вам за работу, которую проводите, но не буду отменять решение горисполкома. Сейчас не лучшее время для фестивалей. Мы минимизируем количество общественно-культурных массовых мероприятий: не проводим крупных концертов, отменено празднование Дня города в Бресте. Такая сейчас эпидемическая ситуация - уже индийский штамм находится в области, улучшения эпидемической обстановки пока не просматривается. Давайте еще подождем. Как только ситуация позволит, мы обязательно проведем фестиваль", - подытожил губернатор.

По результатам приема глава региона сделал ряд поручений, решение некоторых вопросов взял на контроль.-0-