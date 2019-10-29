Шулейко: жители Гомельской области бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны

29 октября, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Жители Гомельской области бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал сегодня помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, который провел в Светлогорском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию позвонил писатель, журналист из Светлогорска Изяслав Котляров. Он подчеркнул необходимость создания мемориального комплекса, посвященного деревне Ола, которая была сожжена немцами в январе 1944 года. Тогда от рук карателей погибли более 1,7 тыс. мирных жителей, в том числе свыше 900 детей. По его словам, уже открыт благотворительный фонд для сбора средств, проработано оформление памятного места, однако возникла спорная ситуация: деревня находилась на территории нынешнего республиканского заказника "Выдрица". Юрий Шулейко заверил, что в ближайшее время вопрос изучат и проработают пути решения.

Председатель районной ветеранской организации просила оказать содействие в расширении экспозиции военного музея в мемориальном комплексе "Багратион". Юрий Шулейко подчеркнул значимость объекта и пообещал помочь.

По словам помощника Президента, подобные инициативы жителей региона - свидетельство их бережного отношения к памяти о событиях Великой Отечественной войны, героях и невинных жертвах тех действий. В беседе с журналистами он отметил, что решение таких вопросов будет содействовать расширению военно-патриотического воспитания детей и молодежи, позволит узнать больше об истории родного края.

Всего на прямую линию сегодня дозвонились 14 жителей региона. Так, мужчина из деревни Зябровка Гомельского района обратился с вопросом о капитальном ремонте участка дороги Н4096 с устройством бетонного покрытия. По словам сельчанина, работы были запланированы на IV квартал, однако они не ведутся. Разобраться в ситуации поручено ответственным службам.

Из Светлогорска поступил звонок насчет капитального ремонта одного из домов. Как рассказала жительница райцентра, дом был на капремонте, некоторые работы выполнялись, но не решен вопрос с ремонтом кровли над одним из подъездов, хотя по этому поводу жители обращались не один год. "С вами уже завтра встретится комиссия из представителей исполкома для принятия решения", - сказал помощник Президента.

Дозвонившаяся из Василевки озвучила проблему качества и напора воды в деревне. Как пояснили представители райисполкома, существующие башни, сети, скважины эксплуатироваться дальше не могут. Необходимо строительство новых коммуникаций. Для временного решения пробурили 6 колонок, организуют подвоз воды, однако этого недостаточно. Решать вопрос будут в том числе с участием областных служб.

Дважды озвучивалась тема ремонта моста по улице Шоссейной Светлогорска. Как было отмечено, источник финансирования на объект определен, идет проектирование, создается необходимая документация. В следующем году работы на путепроводе будут выполнены. Также прорабатывается и вопрос строительства кольцевой развязки на пересечении автодороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица с улицей Заводской Светлогорска.

"Прямая линия сегодня была "горячей". Поступили звонки, которые касались жизнедеятельности отдельных деревень: ремонта зданий, домовладений, строительства и ремонта дорог, водообеспечения и т.д. Все они жизненные, конечно, мы их будем решать", - подчеркнул помощник Президента. Еще порядка 20 жителей региона записались на личный прием к Юрию Шулейко. Спектр вопросов - от имущественных до трудовых. Шла речь и о ситуации, связанной с пуско-наладочными работами на заводе по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". По каждому вопросу даны разъяснения, поручения, обращения взяты на контроль.-0-