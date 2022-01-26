Шуляковский: милиция Брестской области обеспечит порядок во время референдума

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Милиция Брестской области обеспечит правопорядок во время референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Олег Шуляковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области планируется организовать чуть менее 900 участков для голосования. С уверенностью заявляю, что правопорядок мы обеспечим. На каждом участке будет нести службу сотрудник органов внутренних дел, чтобы обезопасить избирателей, членов участковой избирательной комиссии и чтобы ее работа не была сорвана. Сил и средств у нас достаточно. Мы сможем обеспечить контроль не только на участках, но и на прилегающей территории", - сказал Олег Шуляковский.

Перед электоральной кампанией сотрудники прошли дополнительное обучение. "Что касается опыта 2020 года, Казахстана, выводы мы сделали. Разобрали ошибки, которые были при обеспечении правопорядка. С учетом этого мы готовы", - добавил начальник УВД.-0-