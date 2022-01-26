Шуляковский рассказал подробности расследования громкого убийства девушки в Пружанском районе

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2021 году правоохранители раскрыли 136 преступлений прошлых лет. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Олег Шуляковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, все преступления раскрыть невозможно. Причины могут быть разные. У нас остаются нераскрытыми за все время около 10 тыс. За прошлый год раскрыто 136 преступлений прошлых лет. Приведу несколько примеров. Мы раскрыли убийство семилетней давности в Пружанском районе: девушка была изнасилована, зверски убита и сожжена. Нашли преступника и доказали его причастность. Еще одно яркое раскрытие преступлений прошлых лет - нам удалось изобличить преступную группу, которая с 2016 года совершала квартирные разбои с оружием, связывала потерпевших. Доказано шесть эпизодов", - рассказал Олег Шуляковский.

В частности, трагедия в Пружанском районе произошла в мае 2014 года. В лесу нашли обгоревший труп 25-летней девушки. На теле были многочисленные раны. Тогда установить подозреваемого не удалось. "Был проделан огромный пласт работы, вплоть до того, что все мужское население Пружан прошло через милицию. На тот момент убийца выпал из поля зрения, потому что уже жил не в Пружанах, а в Бресте. Но в момент преступления приехал к родственникам. Встретился со знакомой девушкой. Убивать ее не хотел, все произошло ситуативно на почве их ссоры. Осознав, что натворил, он сразу уехал, даже суток не пробыл в Пружанах", - заметил начальник УВД.

Все говорило о том, что преступление совершил житель Пружан или Пружанского района. В основном круге подозреваемых были жители этого региона. "Когда мы пришли к моменту, что вроде бы всех проверили, решили вернуться и пойти по новому кругу. Выяснилось, что о некоторых людях не знали. Среди них оказался и 29-летний брестчанин. Доказывать было просто: на месте преступления был геном преступника. Раньше его в базе данных не было. Когда пришли к нему домой, он не отпирался. Сразу заплакал и сказал, что все эти семь лет мучился", - обратил внимание Олег Шуляковский.

Представители банды, врывавшейся в дома жителей области, наоборот, попадали в поле зрения милиции. "Один даже задерживался как подозреваемый, но на тот момент у нас было недостаточно доказательств для направления уголовного дела в суд. Нам понадобились годы, чтобы собрать доказательства. Это сложный и кропотливый процесс, который, к сожалению, иногда растягивается на годы", - сказал начальник УВД.-0-