Шумилин: нет ничего благороднее, чем защита Отечества

16 декабря, Витебский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Кадеты - это патриоты, которые с детства решают связать свою жизнь с защитой Родины, и нет ничего благороднее, чем защищать Отечество. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин на встрече с учащимися Витебского кадетского училища, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шумилин уже в седьмой раз встречается с учащимися подшефного ГКНТ учреждения образования - Витебского кадетского училища. Руководитель комитета по науке и технологиям вручил директору училища Сергею Логвиненко сертификат на Br2 тыс. Эти средства направят на развитие материально-технической базы. "Такие встречи с подрастающим поколением всегда важны. Забота о детях - это забота о будущем. Сейчас много говорят о патриотизме. Кадеты с детства воспитываются как патриоты. Они решают связать себя с профессиями защитников Родины. Сегодня нет ничего благороднее, чем защита Отечества", - сказал Александр Шумилин.

Вместе с сертификатом директору училища вручили также около 10 книг для пополнения библиотечного фонда. Это научная, историческая литература, в том числе о военных технологиях и их развитии. "В кадетском училище придерживаются не только сугубо военной подготовки. Отсюда выходят будущие инженеры, технологи, управленцы. Это очень важно. Мы отмечаем высокий уровень подготовки кадетов", - подчеркнул руководитель комитета по науке и технологиям.

Лучшим кадетам вручили благодарности за успехи в учебе и научной деятельности. После торжественной церемонии кадеты задавали вопросы почетному гостю. Их интересовало, чего достигли белорусы в IT-сфере, как развивается цифровая экономика и какой вклад вносит ГКНТ в экономику страны. Александр Шумилин ответил на все вопросы, поздравил кадетов с наступающим Новым годом и пожелал успехов в достижении поставленных целей.-0-

Фото Александра Хитрова