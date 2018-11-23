Шумилин обсудил в ОАО "Гронитекс" инновационную политику предприятия

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин встретился с руководством и трудовым коллективом гродненского ОАО "Гронитекс", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

На встрече обсуждались перспективные направления развития предприятия, а также вопросы модернизации производства и выпуска инновационной продукции, востребованной на внутреннем и зарубежном рынках. ОАО "Гронитекс" в соответствии с государственной программой инновационного развития на 2016-2020 годы реализует проект по организации производства пряж и котонина с новыми свойствами на основе натуральных и химических волокон и нитей. Его инновационность заключается в освоении новой для Беларуси продукции - современных видов пряжи и нитей для изготовления тканей с антистатическим эффектом на основе применения электропроводных волокон. Предполагается использование как натуральных (хлопок, котонин), так и химических (полиэфирные, металлизированные) волокон и нитей, как в чистом виде, так и в различных соотношениях, что позволит значительно улучшить потребительские свойства тканей - повысить их прочность, огнестойкость.

Во время визита в Гродно Александр Шумилин посетил также Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и принял участие в заседании Гродненского райисполкома, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития. Председатель ГКНТ рассказал об основных направлениях научно-технической и инновационной политики, государственной системе единой экспертизы в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности и порядке ее прохождения, развитии субъектов инновационной инфраструктуры, а также государственной поддержке творческой молодежи, магистрантов, аспирантов при реализации проектов в технологических парках.-0-