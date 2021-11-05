Шумилин: региональный бизнес должен активнее участвовать в инновационном развитии страны

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный бизнес - государственные и частные компании - должен активнее участвовать в инновационном развитии страны. Об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на открытии XII международного инвестиционного форума "Мельница успеха" в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам Александра Шумилина, в республике накоплен богатый опыт реализации государственной инновационной политики посредством выполнения соответствующих госпрограмм, в том числе государственной программы инновационного развития. В ее реализации задействованы практически все отраслевые министерства и концерны, а также областные исполкомы. Так, на территории Могилевской области в 2016-2020 годах выполнялось 12 инновационных проектов, четыре из которых планируется завершить до 2025 года.

"Государственная программа инновационного развития открыта для самых смелых идей, предложений и проектов из всех регионов страны. Объединив наш интеллект с инвестиционным капиталом, при грамотном использовании механизмов господдержки, мы можем создать и реализовать в Беларуси самый сложный инновационный проект", - сказал председатель ГКНТ.

Он также отметил, что указом главы государства от 15 сентября 2021 года №348 принята государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Ее главное отличие от предыдущей - системная переориентация инновационного развития страны с трансфера (заимствования) зарубежных технологий на внедрение отечественных разработок. Такой подход соответствует лучшему мировому опыту, таких передовых стран, как Израиль и Финляндия, сопоставимых с Беларусью по численности населения.

Для реализации этого принципа правительством уже разработаны и согласованы подходы по структурированию механизмов финансирования проектов в зависимости от уровня их инновационности и использования отечественных разработок. Еще одним существенным новшеством ГПИР на 2021-2025 годы стало создание системы косвенных механизмов стимулирования реализации инновационных проектов программы взамен сложно администрируемых налоговых преференций.

Кроме того, предусмотрен новый механизм формирования и реализации комплексных проектов, включающих несколько взаимосвязанных инновационных и научно-технических проектов. Таким образом, ключевой особенностью таких проектов станет тесная взаимосвязь науки, инвестиций и производства.-0-