Шутова: диалоговые площадки - своеобразный механизм консолидации общества

16 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки - своеобразный механизм консолидации общества. Таким мнением с журналистами поделилась депутат Палаты представителей Светлана Шутова во время обсуждения тематического блока "Повышение роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов", которое прошло сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждать насущные проблемы ничего не мешало и без диалоговых площадок, но их объявление всех подтолкнуло к действию. Это своеобразный механизм консолидации общества. Все мы разные, со своими убеждениями, но у всех есть одно желание - сделать жизнь лучше, в частности в регионе, где непосредственно проживаешь, - отметила Светлана Шутова. - Дискуссии на площадках сегодня в Могилеве и ранее в Осиповичах, где я присутствовала, получились. Они были откровенными, неоднозначными. Присутствовали и представители конструктивной оппозиции, и бизнеса, власти, депутаты. Эта аудитория работает непосредственно на местах, дает конкретные и дельные предложения. Форма самоуправления себя хорошо зарекомендовала. Много есть хороших наработок, и перечеркивать их нельзя и неправильно".

По словам Светланы Шутовой, люди подошли к обсуждениям очень ответственно. "Обсуждались вопросы конституционной реформы. Людей это волнует, они подошли с душой и конкретными предложениями, которые отправятся сначала на областной уровень, а затем в парламент. Этим вопросом непосредственно занимается Постоянная комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Сейчас идет сбор предложений, они аккумулируются, потом будем над этим работать. Понятно, что людей сегодня волнует и наш основной закон - Конституция, но и вопросы местного самоуправления и административно-территориального деления тоже не теряют своей актуальности. И если анализировать то, что поступает в парламент, то понятно, что там вопросы не только основного закона, но и те, которые должны войти в другие законодательства".

Председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская отметила, что для их района очень актуальны вопросы регионального развития и поддержки инициатив граждан. "В любом случае на развитие законодательства смотришь через призму своего региона, местных вопросов. Поэтому, когда проводили подобные площадки у нас на местах, обсуждали те вопросы, которые больше всего волнуют: трудоустройство специалистов на селе, электрификация населенных пунктов для отопления жилых домов. Наш район, как пострадавший от взрыва на Чернобыльской АЭС, выпал из этого списка с учетом газификации. Но ведь не во всех населенных пунктах она проведена. И если для всей страны это не такая насущная проблема, то для нашего района она очень важна", - подчеркнула Светлана Езерская.

Председатель Мстиславского районного Совета депутатов Елена Клеенкова уверена, что имеющиеся проблемы необходимо решать вместе с жителями района. "Для нас важна поддержка инициатив жителей. Порой мы сталкиваемся с убеждениями людей, что проще ничего не делать, чем потом разбираться с последствиями. Как пример, у нас есть несколько детских площадок, которые инициативные жители сами построили для своих детей. Но их нельзя просто узаконить - для этого необходимы сертификаты качества. В целом, алгоритм действий есть: как ее сделать, как и кому передать на баланс. Но без сертификатов это невозможно выполнить. Потому мы предлагаем доработать и упростить имеющиеся инструкции, чтобы такие совместные инициативы продолжали работать на благо нашего общества и всей страны в целом", - пояснила Елена Клеенкова.

На тематической встрече собрались депутаты всех уровней, представители исполнительной власти, местного самоуправления и небезразличные жители Могилевской области.-0-