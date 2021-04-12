12 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области Игоря Украинца. Он назначен на должность приказом от 8 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Вручая служебное удостоверение, глава Генпрокуратуры подчеркнул, что Игорь Украинец зарекомендовал себя грамотным, ответственным, спокойным и вдумчивым человеком. "За весь период службы он на деле показал, что прокурор должен соблюдать присягу, которую принял", - отметил Андрей Швед и пожелал новому прокурору северного региона страны выдержки, поступать мудро и по справедливости.

Андрей Швед

Игорь Владимирович Украинец родился в 1974 году. В 1996 году окончил Белорусский государственный университет по специальности "правоведение". Через год его приняли на службу помощником прокурора Партизанского района Минска, а затем следователем, старшим следователем этой же прокуратуры. По 2020 год был на различных должностях в районных прокуратурах столицы. В 2020-2021 годах - замначальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом, заместитель прокурора Минска.

Награжден медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.-0-

Фото Генпрокуратуры