5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед представил коллективу прокуратуры Гродненской области нового руководителя. На эту должность назначен Александр Жуков, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Андрей Швед вручил удостоверение и пожелал прокурору Гродненской области стойкости, мудрости, поступать по справедливости. Характеризуя Александра Жукова, генпрокурор отметил его преданность долгу и Отечеству, порядочность, способность четко решать поставленные задачи, умение принимать взвешенные решения, тактичность по отношению к людям.

Александр Жуков родился в Краснодарском крае Российской Федерации. В 2002 году окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы по специальности "правоведение".

После срочной военной службы в Вооруженных Силах СССР служил в органах внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз.

С марта 2017 года - начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Приказом генпрокурора от 3 ноября 2021 года назначен прокурором Гродненской области.

Награжден медалью "За безупречную службу" III и II степеней.-0-