Шведский бизнес проявляет интерес к Витебской области - посол

26 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Представители шведского бизнеса проявляют интерес к работе в Витебской области, сообщила журналистам посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон после встречи в Витебском облисполкоме.

"Для нас важна работа свободной экономической зоны "Витебск", первая шведская компания уже пришла в СЭЗ, другие также интересуются. В регионе богатая деревообрабатывающая промышленность, это привлекательно для наших компаний, в том числе тех, которые уже здесь работают. Так, IKEA много лет сотрудничает с Витебской областью, в этом году они проводят стратегическую программу по наращиванию производственных мощностей", - отметила Кристина Юханнессон.

Кристина Юханнессон

Посол добавила, что сейчас две шведские компании ведут конкретные переговоры, чтобы зайти на рынок региона. "Всего в составе нашей делегации представители семи компаний, которым интересен регион", - сказала дипломат.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин во время встречи отметил, что предел сотрудничества региона и Швеции не достигнут. Кроме деревообработки, есть много отраслей для совместной работы. "Для нас важно, чтобы в область приходили целые предприятия. Со своей стороны мы готовы оказывать им различную помощь и поддержку", - подчеркнул он.

Владимир Пенин

В программе шведской делегации посещение учебных заведений, предприятий, встречи со студентами и учащимися.

Во время посещения гимназии №2

За прошлый год товарооборот Витебской области со Швецией составил $16,1 млн и возрос на 65% к уровню 2018 года. Ключевые позиции экспорта в скандинавскую страну - лесоматериалы, топливная древесина, мебель. Также регион продает льняную продукцию, товары из пластмассы, семена деревьев. В Витебской области зарегистрировано два предприятия со шведским капиталом. Объем поступления прямых иностранных инвестиций Швеции за прошлый год составил $18,8 млн.-0-

Фото Александра Хитрова