26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырская швейная фабрика "Надэкс" обновила школьную коллекцию, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по идеологическим вопросам и связям с общественностью предприятия Марина Качур.

К учебному сезону на фабрике разработали новые модели одежды делового стиля для детей. Как уточнили на предприятии, из-за сложившейся весной - в начале лета эпидемиологической ситуации было решено укрепить новинками лучшие ряды моделей прошлых лет.

По словам Марины Качур, основой линейки стал наиболее востребованный в прошлом году ассортимент. Этот ряд разнообразили моделями из интересных принтованных тканей, девичьи блузы дополнили кружевом, оригинальными пуговицами, драпировкой и съемными бантами. Акцент на простоту и элегантность, сдержанность в цвете, что актуально как для ежедневного ношения, так и особых случаев.

Школьные коллекции представлены торговыми марками "Модница" и "Озорник". Они включают сорочки для мальчиков, а также блузки, юбки, жилеты, сарафаны для девочек всех возрастов. Новинки этого сезона - юбка-шорты для девочек младшей школьной группы и сарафан полуприлегающего силуэта.

При разработке моделей на предприятии старались учесть особенности комплекции детей и подростков. Чтобы родители смогли подобрать деловую школьную одежду на ребенка с любой фигурой, отшили рубашки и блузки прямого и приталенного кроя. Разработана широкая размерная сетка.

Цветовая гамма коллекций - от белого, бирюзового и мятного до пудрового, баклажанового и василькового. При этом, подчеркнули на предприятии, сохранен рекомендованный деловой дресс-код и выдержаны высокие требования по качеству.

Как пояснили на швейной фабрике, предусмотрена система скидок и бонусов.

ОАО "Мозырская швейная фабрика "Надэкс", основанная в 1944 году, - одно из ведущих швейных предприятий по пошиву мужской, женской и детской одежды в Беларуси. Ассортимент выпускаемой продукции под торговой маркой "Надэкс" включает более 20 видов изделий.-0-