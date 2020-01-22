Швейное производство создадут под Смолевичами в здании бывшей бани-прачечной

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейный цех создадут в агрогородке Заболотье Смолевичского района в здании бывшей бани-прачечной, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Здание стало первым объектом в 2020 году, проданным на аукционе комитетом "Минскоблимущество". Единственный участник аукциона сегодня купил помещение по начальной цене, увеличенной на 5%.

Принять участие в торгах по продаже государственного недвижимого имущества, расположенного на территории Минской области, могут все желающие. С подробной информацией о выставленных объектах можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество" в разделе "Аукционы" или по телефонам 8 017 228-60-13, 8 017 500-47-11.-0-