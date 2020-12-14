Швейный цех построили в школе-интернате в Пинском районе

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната открыли учебно-производственный швейный цех, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Вячеслав Изотов.

Строители возвели одноэтажное здание площадью около 350 кв.м. Внутри оборудован учебный класс, склад для материалов, санитарно-бытовая комната и производственный зал. В нем установлены различные швейные машины, раскройный комплекс, стегальное, вышивальное, гладильное и прессовое оборудование. Проект стоимостью около 300 тыс. евро удалось реализовать благодаря победе в конкурсе социальных инициатив и поддержке польских партнеров.

В учебном корпусе школы-интерната есть швейная мастерская. В новом цеху возможностей для обучения девушек станет гораздо больше. Для выпускниц планируется создать четыре рабочих места. "У нас есть сертификация на производство постельного и столового белья. Давно не покупаем эти изделия в школу. Планируем оформить сертификацию на стеганые одеяла. Есть задумки шить продукцию из льняного полотна и делать на нем вышивку. Идей немало. Все сразу, конечно, не сделать, но оборудование и возможности позволяют нам их воплотить", - отметил Вячеслав Изотов.

Швейное дело в цеху также будут осваивать старшеклассницы пяти общеобразовательных школ Пинского района. "Думаю, будем развивать этот проект. Хорошо, когда ребята из интерната и других школ вместе трудятся и общаются, участвуют в мероприятиях. Это очень важно, особенно для наших воспитанников", - считает директор.

Ранее в Молотковичской школе-интернате по аналогичному проекту построен цех по производству мебели. Столярное мастерство осваивают воспитанники и приезжающие на профориентацию учащиеся общеобразовательных школ района.-0-