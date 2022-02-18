Сила Основного закона: интеллектуальную викторину проведут для молодежи Брестской области

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правовая игра "Quiz - "Конституция - сила Основного закона" пройдет сегодня для молодежи Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи".

Участниками интеллектуальной викторины, которая пройдет в онлайн и офлайн форматах, станут 100 ребят со всей области. Это учащиеся школ, лицеев и колледжей в возрасте от 14 до 16 лет - победители районных туров игры. Квиз состоит из пяти тематических и одного блиц-тура. Практически все вопросы связаны с темой предстоящего республиканского референдума. В игровой форме молодые люди смогут проверить свои знания по основам государственности и Конституции Республики Беларусь.

На повышение электоральной активности молодежи нацелен и новый этап масштабного проекта БРСМ "Азбука гражданина. Версия 3:0", презентация которого проходит во всех районах области. Основная задача обновленной версии - в доступной форме рассказать молодым людям о референдуме, основных изменениях, которые внесены в проект Конституции. Игровой формат "Азбуки гражданина" повышает интерес у юношей и девушек к предстоящему важному политическому событию, позволяет им проявить эрудицию и смекалку.

"Как общественное объединение мы активно включились в процесс подготовки к референдуму. На первоначальном этапе выдвигали своих представителей в составы участковых комиссий, сейчас регистрируемся в качестве наблюдателей. Провели интенсивы по обучению волонтеров, которые будут помогать маломобильным людям на участках для голосования. Проводим информационные и рекламные акции, раздаем листовки и буклеты, приглашаем жителей региона принять участие в голосовании", - рассказал второй секретарь областного комитета БРСМ Максим Харитоник.

Представители молодежной организации входят в составы 515 участковых комиссий по референдуму (всего по области их 883). Зарегистрировано 710 наблюдателей от БРСМ - на сегодня они аккредитованы на 85% участков. В планах областной молодежной организации иметь своих представителей на всех участках для голосования. Кроме того, волонтеры из молодежных отрядов охраны правопорядка будут помогать сотрудникам органов внутренних дел в обеспечении правопорядка во время проведения референдума.-0-