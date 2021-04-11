Сила "Руха" - история небольшой инициативы, переросшей в мощнейшее городское движение - комментарий

Уже несколько лет гомельские папы собирают вместе тысячи ребят, чтобы те активно проводили свободное время на свежем воздухе и с пользой. История небольшой инициативы, переросшей в мощнейший городской движ, - в нашем материале.

Детская инициатива

В 2007-м Вячеслав Антоненко работал заместителем директора гомельской средней школы №12. Однажды группа ребят попросила его организовать турнир по футболу.

"Я, конечно, был не против. Единственное условие, которое выставили ученики: чтобы соревнования проводились на постоянной основе несколько недель. Сказано - сделано. Даже не предполагал, во что это может вылиться", - вспоминает Вячеслав Антоненко, сегодня уже директор этого учреждения.

Опыт оказался суперуспешным. Постепенно в своеобразную футбольную лигу приходили новые команды. Создали собственный сайт, начали вести исчерпывающую статистику, записывать с игроками видеоинтервью.

"На тот момент это был космос! Ведь смартфоны в массовом обиходе еще не появились", - добавляет Вячеслав.

Кстати, почти всей организацией мероприятий занимались сами ученики. И они продолжили эту традицию после окончания школы. Футбольный турнир здравствует и по сей день.

"Пожалуй, самое главное в этой истории - инициатива снизу. Ребята сами захотели активно проводить время. Если действовать "из-под палки", то результата не добьешься. Нам, взрослым, оставалось лишь немного помочь", - замечает директор.

Спорт + семейные ценности

Несколько лет назад Вячеслав Антоненко познакомился с Сергеем Бычковым, одним из руководителей "Совета отцов Гомеля". Уже тогда молодой человек создал немало интересных проектов, связанных с активным времяпрепровождением и ответственным отцовством.

"Он как раз искал чего-то нового, - вспоминает Вячелав. - После недолгого обсуждения решили сделать что-то наподобие массового спортивного движения, где будут участвовать как дети, так и их родители. Мы хотим пропагандировать также и семейные ценности".

Проект решили назвать "Рух дваровых гульняў".

"Почему? Все просто: "рух" в переводе означает движение. На белорусском звучит органично", - замечает директор.

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году на некоторое время все соревнования пришлось приостановить.

"Тогда почти никто не понимал, что это за болезнь. Поэтому рисковать жизнями детей не решились. Немного начали оживать к лету, когда заболеваемость пошла на спад и мы смогли подстроиться под новые условия", - пояснил он.

Не футболом единым

Мужчина уверен: родители на своем примере должны показать, как можно интересно и с пользой проводить свободное время, что есть жизнь не только виртуальная. Поначалу основной активностью "Руха" был дворовый футбол, затем добавилось немало новых игр: стритбол, фрисби. Все те, которые можно организовать у себя во дворе или на ближайшей площадке. "Рух" быстро набирал популярность. Только в 2018-м прошло более 200 (!) различных мероприятий, в которых приняли участие почти 2 тыс. человек. Организовать такое огромное количество активностей (например, договориться о площадке) помогают десятки модераторов, следящих за порядком во время игр. Есть даже волонтеры-медики. Часто в их роли выступают мамы ребят.

"Несколько лет назад в рамках инициативы мы выиграли грант от проекта "БЕЛМЕД" в размере $30 тыс. Это стало одним из ключевых событий в истории "Руха". Большую часть средств "закопали" в землю - оборудовали новую многофункциональную площадку для воркаута. Нам очень помогли местные власти, особенно с документацией. Наши начинания находят в районной и городской администрации положительный отклик", - подчеркивает Вячеслав Антоненко.

На оставшиеся деньги закупили инвентарь, кубки и медали.

"Конечно, такие награды - своего рода символизм. Однако детям они дороги: у ребят эмоции умножаются, когда они играют за кубок", - отмечает директор.

Прошедшей зимой апробировали еще и дворовый хоккей. Хотя новое - это хорошо забытое старое. Еще лет 30 назад шайбу во дворах гоняли регулярно.

От желающих не было отбоя, некоторые команды даже пришлось отсеять. Коробку сделали сами, на заливку катка сбросились жители окрестных домов. Единственная проблема - амуниция. Хоккейная экипировка крайне дорогая и собрать нужное ее количество, хотя бы коньки, было сложно. Поэтому вместо шайбы использовали теннисный мяч. Но на накал игры это никак не повлияло.

"Уверен, что у каждого ребенка, подростка есть своеобразный огонек, который можно разжечь. Достаточно, чтобы в каждом из районов нашлись взрослые, которые бы организовали у себя нечто подобное. Думаю, такой сценарий окажется полезным и интересным многим", - резюмирует Вячеслав.

Вячеслав Антоненко признается, что его главный вдохновитель - отец, Владимир Петрович, обычный рабочий с гомельского завода "Сельмаш": "Отец мог после тяжелой смены взять в руки клюшку, выйти на каток и собрать вокруг целую гурьбу ребят, которые с удовольствием играли на свежем воздухе. Это мне очень нравилось и запомнилось на всю жизнь".

Одна из фишек футбольных турниров, проходящих под эгидой "Руха", - разнообразие форматов. Кратко эту систему можно описать так: сильнейшие играют с сильнейшими, слабейшие из сильнейших - с сильнейшими из слабейших и слабые со слабыми. И после каждого тура участники меняются местами: слабые могут стать "сильными", сильные - "слабыми" и так далее. Такой формат позволяет поддерживать у ребят мотивацию к продолжению игры.

Будучи учеником, Андрей Лашкевич участвовал в футбольном первенстве (еще до создания "Руха"), после переезда в Минск продолжает следить за деятельностью команды: "Для нас, мальчишек начала 2010-х, это было нечто новое. Конечно, мы своими командами пытались организовать что-то, но были совсем маленькими и не всегда понимали, как это делать. Потом узнали про лигу. Тут тебе и статистика, и матчи. Старались играть как можно чаще. Продолжаю следить за мероприятиями "Руха", пока поучаствовать не получается. У них много пабликов в разных социальных сетях. Регулярно обновляется информация, свежая статистика, фотоотчеты. Не всегда подобная медийность есть у крупных команд. А тут ребята работают практически на голом энтузиазме. Круто, что такая инициатива продолжает развиваться".

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 дней".-0-