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24 июня 2021, 09:33

Сильная гроза в Гродно повалила несколько деревьев

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели совместно с другими службами несколько раз выезжали для распиловки сломанных деревьев в Гродно и Гродненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 23 июня в Гродно и окрестностях прошли грозы, сопровождавшиеся усилением ветра. Серьезных ЧП не зарегистрировано, однако спасатели 6 раз совместно с другими службами привлекались для распиловки деревьев.

"В Гродненском районе дерево упало на кровлю жилого дома, в областном центре по улице Буденного упавшим деревом повредило автомобиль", - рассказали в МЧС. Также дерево упало на КПП госпиталя по улице Дзержинского. Люди от непогоды не пострадали.-0-

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