Сильнейшего пожарного-спасателя будут выбирать в Минске 13-14 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" пройдут в Минске на площадке возле Дворца спорта 13-14 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В четвертый раз самые сильные спасатели со всех уголков Беларуси посоревнуются за звание лучшего, в том числе со спасателями из Эстонии, Латвии, России, Польши, Украины, Чехии, Германии, Бельгии, Франции.

Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" (Firefighter combat challenge) представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые участники состязаний выполняют за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 40 кг.

Беларусь будут представлять 9 команд: областных и Минского городского управлений МЧС, Университета гражданской защиты МЧС и Республиканского отряда специального назначения.

Личные забеги пройдут 13 сентября. А уже 14 сентября после торжественной церемонии открытия развернется борьба за звание "самого сильного спасателя-пожарного" в категориях "Командная эстафета", "Тандем" и "Тандем-микс".-0-