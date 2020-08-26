Сильнейшие лучники страны сразятся в Бресте за призы летчика-космонавта Петра Климука

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Брестской области по стрельбе из лука на призы летчика-космонавта П.И. Климука пройдет в Бресте с 26 по 30 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Борис Исаченко.

Местом проведения соревнований, которые состоятся в 40-й раз, станет специализированное стрельбище городской СДЮШОР по проспекту Республики. Ожидается, что в них примут участие около 100 спортсменов разных возрастных категорий - от взрослых до юношей и девушек не старше 16 лет. Своих представителей на турнир делегируют все регионы. Самыми многочисленными ожидаются команды лучников из Брестской и Могилевской областей - двух традиционных центров стрельбы из лука.

"Это рейтинговый турнир, который уже приобрел статус международного. Например, в прошлом году в нем участвовали представители почти десятка государств. В этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, соревноваться будут только белорусские спортсмены", - отметил Борис Исаченко.

В программе состязаний предусмотрена стрельба из олимпийского лука и компаунда (блочный лук) на дистанциях 50 м, 60 м и 70 м. Запланированы медальные личный, командный и микст-зачеты. Сегодня на лукодроме пройдет пристрелка команд. Открытие соревнований намечено на 9 часов утра 27 августа.

Турнир на призы летчика-космонавта Петра Климука - отборочный на чемпионат Беларуси по стрельбе из лука, который пройдет в Могилеве 15 сентября.-0-