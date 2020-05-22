Сильно, стильно, из Березы

ОАО "Березастройматериалы" в своем генеральном каталоге продукции на 2020 год представило более 150 коллекций керамической плитки различных форматов и фактур, известной под брендами Beryoza Ceramica и Belani. Продукцию по душе найдут почитатели популярного скандинавского стиля, любители классики и прованса, приверженцы модного лофта, кантри или пэчворка.

Мировой формат

ОАО "Березастройматериалы" в первую очередь ассоциируется с богатым ассортиментом плитки для внутренней облицовки стен и пола, украшенной декоративными элементами. Главная задача предприятия – предложить своим покупателям уникальный продукт с неповторимым и стильным дизайном, отличающийся не только эстетикой, но и превосходным качеством. Ежегодно коллекции обновляются в среднем на 20%. При этом работа по улучшению качества выпускаемой продукции на ОАО "Березастройматериалы" ведется постоянно. Так, в 2019-м березовский производитель в очередной раз подтвердил почетное звание лауреата Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Надо сказать, прошлый год для предприятия стал весьма плодотворным. Кроме того, что значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции, в массовое производство запущен керамогранит новых форматов – 500х500, 300х600, 100х600 мм, а также плитка для внутренней облицовки стен 250х750 мм.

– Переход на более крупные форматы – это общая мировая тенденция в сфере дизайна помещений. Безусловно, мы посещаем зарубежные выставки, где отслеживаем все тренды. Второй год подряд принимали участие в ведущей международной специализированной выставке керамики "CEVISAMA 2020" в Испании, – отмечает генеральный директор ОАО "Березастройматериалы" Александр Побожный. – На нашем стенде были представлены новые коллекции плитки для внутренней облицовки стен формата 250х750 мм и керамогранитной плитки для пола 500х500 и 100х600 мм. Интерес к продукции завода проявили представители многих стран, в том числе США, Марокко, Словакии, Бангладеш, Бенина, Алжира, Ливии, а также Испании.

Не первый год европейские производители выпускают плитку больших размеров. Ведь у таких форматов есть несколько важных преимуществ. Во-первых, это быстрая укладка. Во-вторых, крупногабаритная плитка позволяет минимизировать количество швов, что визуально напоминает монолитную отделку. И в третьих – интерьеры в модных глянцевых журналах демонстрируют, что современная плитка – отличная альтернатива обоям за счет богатства цветов, форм и фактур. С коллекциями Beryoza Ceramica и Belani дизайн может быть выполнен под мрамор, срез дерева, имитацию кожи, растительный или геометрический орнамент.

Кроме обновления коллекций и качества выпускаемой плитки предприятие ведет активную работу по разработке и применению различных эффектов.

– В прошлом году на машину цифровой печати линии бикоттуры установили блок реактивных цифровых чернил. Это позволяет имитировать требуемый рельеф, улучшая эстетические свойства нашей продукции, – поясняет генеральный директор ОАО. – С рельефным эффектом уже выпущены первые партии декоров форматов 250х500, 300х600 и 250х750 мм.

ОАО "Березастройматериалы" – единственный в Беларуси производитель плитки для бассейнов.

Продукция, которая на заводе выпускается с 2011 года, обладает высокой стойкостью к влаге, механическим повреждениям, и не изнашивается благодаря антискользкому покрытию. В каталоге плитка представлена сразу в нескольких цветовых решениях.

От России до Джибути

Инновационный подход и ставка на качество вместе с освоением новых форматов и обновлением коллекций позволяют ОАО "Березастройматериалы" занимать одно из лидирующих мест в керамической отрасли. Объем продаж за 2019 год увеличился на 5% и составил 12,1 млн квадратных метров. Порядка 84% продукции ушло на экспорт в 19 стран мира. Основные покупатели на зарубежных рынках – страны СНГ. Увеличились поставки в Польшу, примерно на треть выросли продажи в Прибалтику и Украину. В Румынию экспорт увеличился почти в 1,5 раза. Предприятие продолжает расширять рынки и на Африканском континенте: подписан контракт на поставку керамической плитки в Республику Джибути, ведутся переговоры с несколькими нигерийскими компаниями.

В планах – освоение новых форматов. Буквально месяц назад была установлена машина цифровой печати на линии, выпускающей фасадную плитку и плитку для бассейнов, что позволит значительно расширить ассортимент и цветовую гамму данной продукции.

– Вместе с тем уже приступили к проекту увеличения мощностей предприятия. В течение двух лет будут построены атомизатор для сушки пресс-порошка и еще один новый цех для производства крупноформатной облицовочной плитки мощностью 2,5 млн квадратных метров в год, – делится планами Александр Побожный. – На новой линии планируется выпуск плитки для внутренней облицовки стен иновационного для Республики Беларусь формата – 300х900 мм.

Марина ВАЛАХ

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