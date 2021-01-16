Сильные морозы не повлияли на работу народно-хозяйственного комплекса Брестской области

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сильные морозы и снег не вызвали всплеска обращений в органы власти Брестской области - народно-хозяйственный комплекс региона функционирует в рабочем режиме, заявил корреспонденту БЕЛТА во время прямой телефонной линии заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский.

"Ежедневно с руководством ЖКХ, ГАИ мониторим ситуацию, держим на контроле температурный режим в домах, проходимость дорог. При необходимости принимаем решения по выводу дополнительной техники и уборке снега. Сегодня таких вопросов немного. Во-первых, работает линия 115. Все эти обращения отслеживаются в режиме онлайн - прием заявлений, их исполнение. Готовность народно-хозяйственного комплекса к отопительному периоду рассматривали на заседании исполкома. Буквально на этой неделе провели комиссию по безопасности дорожного движения, чрезвычайной ситуации - обсудили все эти вопросы с учетом погодных условий", - отметил зампред облисполкома.

По информации единого областного контакт-центра ЖКХ, 15 января поступило 896 обращений, при том что в обычные будничные дни их количество достигает 1 тыс.

По поводу уборки проезжей части и тротуаров за сутки по всей области было 19 обращений. Немного увеличилось количество заявок по системам отопления (развоздушивание батарей). Примерно 40% от общего количества звонков сводились к консультациям, в том числе по расчетам за ЖКУ. Основная часть вопросов касалась текущих бытовых услуг (электроснабжение мест общего пользования в многоквартирных домах).

Сегодня на прямую телефонную линию к вице-губернатору поступило 18 звонков. Подавляющее большинство обращений касались сферы ЖКХ - благоустройства и содержания населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети. Председатели нескольких садовых товариществ в Брестском районе просили отремонтировать участки дорог, ведущие к хуторам и дачным массивам. Пенсионер из Бреста пожаловался на устроенную возле подъезда парковку автомобилей, а жительница Кобрина - на живущих на чердаке многоквартирного дома голубей, соседство с которыми вызывает много проблем. Были и обращения личного характера. Так, брестчанин, инвалид I группы, интересовался очередностью на улучшение жилищных условий, житель деревни Галый Бор Лунинецкого района рассказал о тяжбе с местным ОАО за дом, в котором он живет больше 20 лет. По всем вопросам после их изучения в течение месяца заявителям будут даны исчерпывающие ответы.-0-