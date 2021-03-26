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26 марта 2021, 11:47

Сильные регионы можно обеспечить государственно-частным партнерством - Исаченко

Владимир Исаченко
Владимир Исаченко

26 марта, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Сильные регионы можно обеспечить государственно-частным партнерством. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко во время открытия выездного практикума "Инвестиционные возможности для развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС", который проходит сегодня в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сильные регионы можно обеспечить государственно-частным партнерством. Сегодня в Костюковичах вместе с командой ПРООН мы хотим представить инвестиционную платформу региона, чтобы привлечь инвесторов для развития. С одной стороны, сюда вкладывает инвестиции государство, с другой, мы предоставляем инвесторам условия, чтобы они тоже вкладывали деньги. Это пример партнерства государства и частного бизнеса. И сегодня мы будем презентовать имеющиеся у нас условия", - сказал Анатолий Исаченко.

По словам заместителя председателя Совета Республики, юго-восточный регион Могилевской области - особенный. "Регион серьезно пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря указу №235 созданы определенные условия для развития бизнеса, преференции, которые дали возможность региону развиваться. В рамках указа в экономику региона вложено более Br1 млрд и около $37 млн прямых инвестиций частных компаний. Это говорит о том, что он работает. И, как следствие, действие указа продлили - в 2020 году принят указ №177. В нем предусмотрены беспрецедентные меры по поддержке бизнеса. Это сыграло свою роль - на территории 7 районов, входящих в состав юго-востока Могилевской области, создано около 230 коммерческих организаций", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

"В свое время ставка была сделана правильно. Активно строится жилье - здесь более льготные условия его получения по сравнению с другими районами области. Развивается бизнес, вкладываются огромные ресурсы в развитие здравоохранения. Чернобыльская программа работает - по поддержке социальной направленности, экономики и сельского хозяйства. Это дает результат: люди перестали уезжать, они остаются, создают семьи, строят дома, работают. Мы стараемся создавать им все необходимые условия для комфортной жизни. Вот пример Костюковичей: развитое здравоохранение, есть где отдохнуть и заняться спортом (создан ФОЦ), развивается частный бизнес, идет модернизация цементного завода, развивается сельское хозяйство".

По словам председателя Костюковичского райисполкома Александра Горбачевского, в районе серьезную ставку будут делать на развитие сельского хозяйства. "Основную ставку сделаем на сельское хозяйство, культуру земледелия. Планируем повышать урожайность, продуктивность в животноводстве. В прошлом году занимались разработкой тех земель, которые уже можно возделывать после катастрофы на Чернобыльской АЭС, в этом году продолжим работу. Каждый клочок земли нужно использовать, чтобы получить результат, - отметил Александр Горбачевский. - Хочу сказать, что почувствовали положительный эффект от принятия нормативных правовых актов, которые действуют на наших территориях. Мы видим приток молодежи, специалисты прибывают в район, стараются построиться на льготных условиях и закрепиться в районе. Чувствуем помощь со стороны государства и в сельском хозяйстве. В прошлом году, к примеру, закупили 21 единицу техники, которая позволила провести посевную и уборочную в технологические сроки ".

На протяжении 25 лет ПРООН и другие агентства ООН работают в регионе, пострадавшем от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и продолжают активно реализовывать проекты в экономике, экологии, по оказанию базовых услуг в дополнение к комплексным мерам Беларуси по преодолению последствий катастрофы. Как отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, продолжение этой работы требует инновационных решений и инструментов. "Объем и сложность создания условий для жизни на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС, обуславливает консолидацию потенциала всех партнеров по развитию бизнеса, научных кругов, жителей, правительства и других заинтересованных сторон", - подчеркнула Александра Соловьева.

Александра Соловьева
Александра Соловьева

В Могилевской области на территории 7 районов юго-восточного региона с 2015 года действует особый преференциальный режим, установленный указами №235 и №177, реализуется программа социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2025 года. До 2025 года в юго-восточном регионе планируют построить 14 станций обезжелезивания, в Хотимском и Славгородском районах предусмотрено строительство котельных. Также запланировано обновление автобусного парка школьных автобусов на 34 единицы на сумму более Br4 млн. Планируются реконструкции и капитальные ремонты учреждений здравоохранения и образования, строительство детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, мини-футбольных площадок и др.-0-

Фото Олега Фойницкого

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государственно-частное партнерство Исаченко Костюковичи
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