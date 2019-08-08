Сильный дождь подтопил часть Партизанского проспекта в Минске

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели зафиксировали подтопление части Партизанского проспекта, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
"По оперативным данным, на Партизанском проспекте зафиксировано подтопление участка проезжей части в районе площади Ванеева. Также столичные спасатели оказывают помощь по откачке воды на ул.Уборевича 99 и на территории частного домовладения на ул.Юношеской, - рассказали в управлении. - В результате обильного выпадения осадков на проезжей части по ул.Васнецова, 29 оказался заблокирован легковой автомобиль. Работники МЧС оказывают помощь по буксировке транспортного средства".
Для мониторинга складывающейся ситуации в местах возможных подтоплений работают оперативные группы МЧС. Пострадавших нет.-0-
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Фото Минского городского УМЧС
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