Сильный снегопад в Минске: на улицах работает 700 единиц спецтехники

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для устранения последствий обильного снегопада и предупреждения травмирования населения в Минске коммунальные службы задействовали 700 единиц техники и 780 уборщиков территорий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

"Синоптики предупреждали об обильном снегопаде, поэтому уже утром в городе работало 630 единиц техники для очистки и обработки дорог, площадей и мест отдыха, а также 700 уборщиков территорий для уборки снега на посадочных площадках и пешеходных переходах. Сейчас количество работающих машин и людей в городе увеличилось, потому что снегопад стал интенсивнее. На данный момент на улицы вывели 700 единиц техники и 780 уборщиков территорий", - рассказал Владимир Латушкин.

Также заместитель генерального директора отметил, что при необходимости для уборки столичных улиц от снега коммунальщики задействуют дополнительные технические и человеческие ресурсы.-0-