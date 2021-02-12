Сильный ветер и снегопад - на дорогах Могилевской области объявлен план "Погода"

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Из-за сложных погодных условий на дорогах Могилевской области введен план "Погода", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники ГАИ несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения в усиленном режиме. Инспекторы ДПС оперативно предотвращают возникающие заторы и аварийные ситуации, а также сопровождают колонны снегоуборочной техники. Кроме того, все сотрудники нацелены на помощь участникам движения в затруднительной ситуации", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять авто на проезжей части надолго, чтобы не создавать помехи для снегоуборочной техники. В противном случае они будут переставлены или отбуксированы эвакуаторами на охраняемые стоянки.

Из-за сильного снегопада сотрудники ГАИ рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. "Будьте предельно внимательны за рулем. Имейте в виду, что проезжая часть значительно сужена. Проявляйте максимальную осторожность", - подчеркнули в ГАИ.-0-