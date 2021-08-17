Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси

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17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси. Об этом сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко журналистам во время поездки в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.Петр Симоненко сделал сегодня прививку от COVID-19 в Гомельской городской центральной поликлинике. "У меня был осознанный выбор, где и какой вакциной прививаться. Я переболел короновирусом, все перенес. И понимал, что неизбежно надо будет принимать решение о вакцинации", - сказал он.Гость оказался доволен уровнем медицинского учреждения в Гомеле. "Вернувшись в Украину, я обязательно скажу своим товарищам, друзьям, и публично, где будет предоставлена возможность, скажу, что сам лично все прошел. Буду рекомендовать. Здесь все правильно с медицинской точки зрения организовано. Предварительно проводится беседа. Врачи интересуются состоянием. Далее дают рекомендации, каким образом себя вести, вручили памятку. И в какой-то мере предупредили о некоторых ограничениях с точки зрения активности, физических нагрузок. Я увидел чистоту и порядок. В манипуляционной все выполняли на моих глазах. Поэтому утверждаю и буду рекомендовать украинцам искать любую возможность приехать в Беларусь и сделать прививку той вакциной, которая будет по-настоящему защищать", - подчеркнул первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины.Также Петр Симоненко встречается с коллегами по партии в Гомельской области. На повестке дня - обсуждение дальнейшего сотрудничества структур./Будет дополнено/.-0-