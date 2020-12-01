Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:50 Беларусь получила доступ к закупкам на льготных условиях "Долутегравира" для лечения ВИЧ Общество
11:35 Житель Мозыря проиграл в онлайн-игры деньги фирмы Происшествия
11:31 В Кличеве годовалый малыш выпил чистящее средство Происшествия
11:20 Снег и до -9°С ожидается в Беларуси 2 декабря Общество
11:20 Житель Ивацевичского района незаконно перевозил 3 т спиртосодержащей жидкости Происшествия
11:18 В России от COVID-19 умерли 569 человек за сутки - максимум с начала пандемии В мире
11:06 Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана В мире
11:04 В Могилевской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны Регионы
11:02 Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете Регионы
10:59 В Казахстане при пожаре на месторождении "Бектас-Коныс" погибли трое рабочих В мире
10:59 Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря Общество
10:58 Савиных: убийство иранского ученого - акт терроризма, подрывающий основы взаимодействия между странами Общество
10:51 Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше Общество
10:48 Президент медицинского совета Польши: закон о найме иностранных врачей несет угрозу для пациентов В мире
10:37 Белорусские футболистки сыграют с Уэльсом в квалификации чемпионата Европы Спорт
10:35 Иконы, образки, медальоны художника Николая Кузьмича представят на выставке в Минске Афиша
10:27 Из-за непогоды в Украине обесточены 56 населенных пунктов В мире
10:24 Глава ФРС рассказал, как сроки распространения вакцины от COVID-19 влияют на экономику США В мире
10:23 Женщина погибла при пожаре в Ляховичском районе Происшествия
10:16 Документальный проект "Память и слава" подготовлен к 100-летию БГУ Общество
10:10 Санацию Климовичского ликеро-водочного завода продлят до 2025 года Регионы
10:02 За четыре дня доход киберпреступников за счет жителей Молодечно составил более Br23 тыс. Происшествия
09:58 В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС Экономика
09:55 В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
09:52 В Борисове из-за аварии 5 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды Происшествия
09:40 Международный симпозиум по образованию в интересах устойчивого развития пройдет в БГПУ Общество
09:38 ВВП Польши в III квартале 2020 года сократился на 1,5% В мире
09:34 В Могилеве при пожаре погиб пенсионер Происшествия
09:31 Минчанин в состоянии наркотического опьянения напал на машину правоохранителей Происшествия
09:26 В Бресте и области подорожал проезд в общественном транспорте Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
01 декабря 2020, 11:02

Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете

Во время занятий
Во время занятий
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России от COVID-19 умерли 569 человек за сутки - максимум с начала пандемии
Глава ФРС рассказал, как сроки распространения вакцины от COVID-19 влияют на экономику США

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Временный симуляционный центр имитации "красной" зоны для обучения и подготовки студентов начала работу в Гродненском государственном медуниверситете, передает корреспондент БЕЛТА.

В одной из аудиторий оборудовали шлюз, чистую и "красную" зоны. Закупили необходимое оборудование, костюмы, инвентарь использующийся в этой работе.

"Наша главная задача - подготовить студентов к практической деятельности в условиях коронавирусной инфекции. Во время занятий студенты отработают навыки по одеванию и снятию средств индивидуальной защиты. Также предусмотрена работа в "красной" зоне непосредственно с пациентом, как его осматривать, на что обратить внимание, что необходимо для правильной постановки диагноза", - рассказала ректор университета Елена Кроткова.

Получат студенты и практические навыки пульсоксиметрии, бесконтактного измерения температуры, заполнения чек-листа, правильного размещения пациента в прон-позиции. Также в программе занятий изучение всех необходимых нормативных и других документов, связанных с коронавирусной инфекцией.

Обучать студентов будут преподаватели, которые сами работают в "красной" зоне в качестве консультантов и практических врачей с весны. В первую очередь обучение пройдут студенты 5 и 6 курсов, которые скоро приступят к работе. А до конца учебного года на базе симуляционного кабинета пройдут обучение уже все курсы.

"Мы понимаем, что навык работы в условиях вирусной инфекции с воздушно-капельным путем передачи необходим всегда. Студенты получат практические навыки работы с пациентами, а также будут четко знать, как действовать в шлюзе, в "красной" зоне", - отметила Елена Кроткова. Она подчеркнула, что вопросы действий при тех или иных инфекциях отрабатывались и раньше, но коронавирус изменил понятия и подходы.

Университет, к слову, активно принимает участие в борьбе с коронавирусом. Свыше 300 студентов в качестве волонтеров, среднего медперсонала, работников выездных бригад сотрудников колл-центра работают в практическом здравоохранении. Работают непосредственно с пациентами почти 80 преподавателей. Кроме того, на базе университета создана консультационная группа из самых опытных преподавателей, оказывающая помощь всем перепрофилированным для лечения коронавируса стационарам Гродненской области.

Регулярно проводятся и обучающие семинары, в том числе в онлайн-режиме, посвященные диагностике, лечению и реабилитации пациентов с COVID-19.-0-

Фото Леонида Щеглова

Елена Кроткова
Елена Кроткова
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус вузы Гродно медицина образование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Могилевской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны
Фото из архива Санацию Климовичского ликеро-водочного завода продлят до 2025 года
Фото из архива В Бресте и области подорожал проезд в общественном транспорте
Фото из архива Елочные базары заработают в Могилеве с 23 декабря
Фото из архива Новое педиатрическое отделение начинает принимать пациентов в Пинске
Фото из архива ГАИ Гомельской области проведет 1-15 декабря акцию по проверке техосмотра
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович Лукашенко: вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
В Беларуси выздоровел и выписан 114 341 пациент с COVID-19
В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС
Топ-новости
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря
Обмен законотворческими планами позволил бы странам ЕАЭС избежать появления барьеров - Мясникович
Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты
В Вооруженных Силах Беларуси начинается новый учебный год
Руководители госорганов проведут в декабре приемы граждан в Совмине
Представителем Беларуси при ОДКБ назначен Вячеслав Ременчик
Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете
МВД: приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране во время несанкционированных акций
В посольстве Беларуси в Улан-Баторе рассказали о порядке въезда в Монголию
Документальный проект "Память и слава" подготовлен к 100-летию БГУ
РЕПОРТАЖ: С ветерком по городу: Транспортная инспекция проверяет работу такси в Брестской области
БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 1 декабря
ГАИ: из-за непогоды зафиксирован скачок аварийности
Новую технику белорусского производства передали на вооружение 74-му отдельному полку связи
Шпаковский: в Беларуси никакой оппозиции нет, есть куклы в руках иностранных координирующих центров
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.