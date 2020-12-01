Симуляционный центр имитации "красной" зоны открыли в Гродненском медуниверситете

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Временный симуляционный центр имитации "красной" зоны для обучения и подготовки студентов начала работу в Гродненском государственном медуниверситете, передает корреспондент БЕЛТА.

В одной из аудиторий оборудовали шлюз, чистую и "красную" зоны. Закупили необходимое оборудование, костюмы, инвентарь использующийся в этой работе.

"Наша главная задача - подготовить студентов к практической деятельности в условиях коронавирусной инфекции. Во время занятий студенты отработают навыки по одеванию и снятию средств индивидуальной защиты. Также предусмотрена работа в "красной" зоне непосредственно с пациентом, как его осматривать, на что обратить внимание, что необходимо для правильной постановки диагноза", - рассказала ректор университета Елена Кроткова.

Получат студенты и практические навыки пульсоксиметрии, бесконтактного измерения температуры, заполнения чек-листа, правильного размещения пациента в прон-позиции. Также в программе занятий изучение всех необходимых нормативных и других документов, связанных с коронавирусной инфекцией.

Обучать студентов будут преподаватели, которые сами работают в "красной" зоне в качестве консультантов и практических врачей с весны. В первую очередь обучение пройдут студенты 5 и 6 курсов, которые скоро приступят к работе. А до конца учебного года на базе симуляционного кабинета пройдут обучение уже все курсы.

"Мы понимаем, что навык работы в условиях вирусной инфекции с воздушно-капельным путем передачи необходим всегда. Студенты получат практические навыки работы с пациентами, а также будут четко знать, как действовать в шлюзе, в "красной" зоне", - отметила Елена Кроткова. Она подчеркнула, что вопросы действий при тех или иных инфекциях отрабатывались и раньше, но коронавирус изменил понятия и подходы.

Университет, к слову, активно принимает участие в борьбе с коронавирусом. Свыше 300 студентов в качестве волонтеров, среднего медперсонала, работников выездных бригад сотрудников колл-центра работают в практическом здравоохранении. Работают непосредственно с пациентами почти 80 преподавателей. Кроме того, на базе университета создана консультационная группа из самых опытных преподавателей, оказывающая помощь всем перепрофилированным для лечения коронавируса стационарам Гродненской области.

Регулярно проводятся и обучающие семинары, в том числе в онлайн-режиме, посвященные диагностике, лечению и реабилитации пациентов с COVID-19.-0-

Фото Леонида Щеглова

Елена Кроткова