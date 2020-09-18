Символ гордости за страну - флагшток высотой 60 м открыли в Гомеле

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Флагшток высотой 60 м, на котором развевается государственный флаг размером 6х12 м, открыли сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия собрались представители трудовых коллективов, власти, общественных организаций, а также молодежь, ветераны.

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич обратил внимание, что события последних недель заставили многих по-новому взглянуть на привычные вещи - на мир и спокойствие в Беларуси, ухоженность и уют городов. "В это время белорусов пытаются столкнуть друг с другом, убедить, что у нас не тот флаг, не та власть, не тот народ. И на этом фоне мы видим, как важно иметь иммунитет к любым попыткам расшатать и расколоть наше общество, как ценны мир и порядок на белорусской земле. Мы видим, что у нас есть сильный Президент, есть мудрый народ, есть государственный флаг, который, несмотря ни на что, будет продолжать развеваться над нашей страной", - сказал Андрей Кунцевич. По его мнению, этот флаг стал символом людей, стремящихся к созиданию, символом народа, который готов отстаивать свои духовные ценности и не даст разрушить все то, что было создано предыдущим поколением белорусов.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что флагшток для государственного флага стал самым обсуждаемым объектом этого года в областном центре. "Парадоксально, но для отдельной категории людей осталось незамеченным открытие пяти учреждений образования, шести спортивных объектов, серьезные финансовые вливания в медицину. Все заметили флагшток, который уже не только государственный символ суверенитета и свободы, но, с учетом сложившейся ситуации в стране, - признание в любви и преданности Беларуси и гордость за свою страну, сильную и независимую, стабильную и безопасную", - сказал губернатор.

"Недаром говорят, сила патриотизма пропорциональна количеству вложенного личного труда. Пока лжепатриоты, уютно устроившись за границей, призывают белорусский народ к саботажу и забастовкам, пока отдельная часть населения послушно выполняет приказы западных спецслужб, вложенные в уста малолетних блогеров, истинные патриоты страны продолжают трудиться во благо Родины", - подчеркнул Геннадий Соловей. Так, аграрии обеспечивают продовольственную безопасность. Трудовые коллективы - экономическую. Медики стоят на страже здоровья. Учителя закладывают нравственные основы и фундамент в будущее.

"Благодаря нашему региональному бренду, уже более 30 населенных пунктов области приобрели по-настоящему европейский вид. Государство делает и будет делать все возможное для создания в стране атмосферы благополучия, безопасности, стабильности и уюта. А каждый из вас своим талантом, трудом, терпением делает жизнь ярче, богаче, комфортней", - добавил руководитель области.

На церемонии открытия было отмечено, что конструкция нового флагштока состоит из шести секций с фланцевыми соединениями. Полотнище закреплено на специально разработанном поворотном механизме, который позволяет флагу развеваться. Гомель стал первым среди областных центров и вторым после Минска, где установлен такой высокий флагшток для государственного флага.-0-

Два района и 45 предприятий занесены на Доску почета Гомельской области Церемония награждения прошла во время открытия в областном центре флагштока высотой в 60 м.