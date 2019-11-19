Символический ключ от города вновь появился на скульптуре золотой рыбки в Витебске

19 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на монументально-декоративной скульптуре "Рыбка" установили исчезнувшие в разное время элементы - символический ключ от города с надписью "Віцебск" и горшок с монетами, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор работы скульптор Иван Казак.

Скульптура золотой рыбки стоит рядом с местом впадения Витьбы в Западную Двину на ул.Толстого. В августе 2018 года стало известно, что с нее исчез символический ключ от города, а этим летом еще и горшок с монетами. Найти вандалов не удалось.

Автор "Рыбки" скульптор Иван Казак вновь вылепил нужные элементы, частная фирма отлила их и сегодня установила недостающие части на свои места. "На все работы ушло около трех недель. Ключ и горшок с монетами сделаны из композитного материала", - отметил автор.

Скульптуру сказочного персонажа открыли в Витебске 23 июня 2017 года - в День города. Рыбка выполнена из композитного материала в бронзовом цвете. Высота скульптуры 2,3 м. Она символизирует один из традиционных промыслов и установлена рядом с местом, где по легенде был заложен древний Витебск. Впрочем, появление такой скульптуры объясняется и тем, что Витебск дважды удостаивал визитом, пусть и проездом, автор сказки о золотой рыбке Александр Пушкин.-0-

Фото Ивана Казака