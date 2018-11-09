9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синичкин день отметят в Минске 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Экологический праздник включает мастер-классы по изготовлению кормушек и познавательные презентации-викторины. Школьники смогут узнать о том, какие виды синиц обитают в столице, как их правильно подкармливать, как изготовить домики-синичники и др.

Учеников зеленых классов ожидает путешествие в природу. В 14.00 всех желающих приглашают в урочище "Серебряный лог" для прогулок по экотропе "Город птиц". При этом все необходимое снаряжение юным экскурсантам предоставит Центр экологического воспитания и развития. Участие в мероприятиях бесплатное, наиболее активные ребята получат в подарок брошюру "Синичкин день", сувенирные магниты, календари.

"Подобные экскурсии, проводимые специалистами, помогают восполнить недостаток общения детей с природой. Особенно это важно для самых маленьких учащихся, так как именно в этом возрасте закладываются основы экологической культуры", - считает директор Центра экологического воспитания и развития Руслан Шайкин.

По народным наблюдениям, именно 12 ноября многие певчие птицы, которые жили в лесах, прилетают ближе к людям в города. Одними из наиболее заметных пернатых в преддверии зимних холодов являются синицы. Именно в это время необходимо начинать работу по зимней подкормке певчих птиц.

Организаторами мероприятий экологического праздника "Синичкин день" выступают Центр экологического воспитания и развития и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-