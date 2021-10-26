Система электронной очереди начала работу в пункте пропуска "Бенякони"

26 октября, Вороново /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе начала работу система электронной очереди, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бенякони" стали седьмым по счету пунктом пропуска, где внедрена эта система. Направлена она на создание комфортных условий пребывания на границе для водителей, совершенствование пропуска транспортных средств, решение других вопросов, в том числе экологических, например, поддержание порядка на дорогах и обочинах вблизи пункта пропуска.

"Впереди еще три площадки. Самая напряженная ситуация по очередям у нас складывается на литовском направлении. Поэтому и стоит первостепенная задача обеспечить такими комфортабельными площадками именно это направление", - отметил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Он подчеркнул, что "Бенякони" стали третьим пунктом пропуска на литовском направлении, где внедрена система электронной очереди. В следующем году аналогичная площадка будет оборудована в "Привалке".

Владимир Орловский

"Площадки, которые уже функционируют, показали свою эффективность в плане комфортности ожидания очереди для водителей. Ведь наши коллеги на сопредельной стороне не всегда справляются с возросшим грузопотоком", - подчеркнул Владимир Орловский. Зона ожидания в пункте пропуска "Бенякони" работает ежедневно в круглосуточном режиме. Здесь оборудована парковка на 272 места, санитарный блок с душевыми кабинами и необходимой техникой для стирки и глажки. Работает магазин, есть и беспроводной интернет.

"Важно открытие такого объекта для развития экономики. Мы транзитная страна, и очень важно реализовывать все возможности, чтобы максимально эффективно использовать свое выгодное положение. Появление таких объектов сервиса, которые позволяют водителям комфортно пересечь границу, стимулирует увеличение потока транспорта, грузов, позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать поступления в бюджет, а соответственно стимулирует развитие экономики приграничных районов", - обратил внимание председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Для реализации технологического процесса работы зоны ожидания в пункте пропуска "Бенякони" был доработан программный комплекс, обеспечивающий информационное взаимодействие с пограничной службой. Установлены камеры для автоматической считки номеров, табло для размещения информации о вызываемых транспортных средствах. Также внедрена дополнительная система оповещения водителей посредством СМС-оповещения либо звонка по мобильному телефону. Запущен сервис по бронированию времени въезда.

Бронирование электронной очереди доступно как для грузовых, так и для легковых автомобилей и автобусов.

"Бенякони" - седьмой пункт пропуска, в котором функционирует система электронной очереди, и уже второй проект, который реализован республиканским унитарным предприятием "Белтаможсервис". В июне 2021 года состоялось открытие зоны ожидания с возможностью электронного бронирования мест в очереди в пункте пропуска "Каменный Лог".-0-

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Фото Леонида Щеглова