Система электронной очереди в пункте пропуска "Бенякони" начнет работать с 26 октября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Бенякони" на направлении выезда из Беларуси 26 октября с 0.00 начнет функционировать система электронной очереди транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"На основании п.61 положения о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 года №70, пропуск физических лиц и транспортных средств, пересекающих Государственную границу Беларуси в автодорожном пункте пропуска "Бенякони", будет осуществляться после их выезда из зоны ожидания в соответствии с очередностью, установленной системой электронной очереди", - рассказали в ведомстве.

С 26 октября физические лица, имеющие пропуска на право внеочередного въезда в автодорожный пункт пропуска "Бенякони", не освобождаются от въезда в зону ожидания и не имеют права внеочередного выезда из зоны ожидания для въезда в автодорожный пункт пропуска "Бенякони".-0-