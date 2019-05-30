Система электронной очереди заработала в пункте пропуска "Урбаны"

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Система электронной очереди начала функционировать в пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.
Теперь автомобили, выезжающие в направлении Латвии через этот межународный пункт пропуска, будут проходить через обязательную систему регистрации перед въездом в зону ожидания. Въехать в "Урбаны" можно как по забронированному времени, так и в порядке живой очереди. "Система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке", - добавили в таможне.
В пункте пропуска "Урбаны" продолжается реконструкция. Предусмотрено строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Реконструкция позволит увеличить примерно в четыре раза пропускную способность пункта.
В целом в регионе деятельности Витебской таможни с начала года пересекли границу более 360 тыс. человек.-0-
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