Система электронной очереди заработала в пункте пропуска "Урбаны"

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Система электронной очереди начала функционировать в пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Теперь автомобили, выезжающие в направлении Латвии через этот межународный пункт пропуска, будут проходить через обязательную систему регистрации перед въездом в зону ожидания. Въехать в "Урбаны" можно как по забронированному времени, так и в порядке живой очереди. "Система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке", - добавили в таможне.

В пункте пропуска "Урбаны" продолжается реконструкция. Предусмотрено строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Реконструкция позволит увеличить примерно в четыре раза пропускную способность пункта.

В целом в регионе деятельности Витебской таможни с начала года пересекли границу более 360 тыс. человек.-0-