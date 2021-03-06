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06 марта 2021, 14:00

Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский

Фото пресс-центра БЖД
Фото пресс-центра БЖД
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звукоречевая система навигации для слабовидящих "Крокі на гукі" появилась на вокзале станции Минск-Пассажирский. Проект реализован Белорусской железной дорогой совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению (БелТИЗ), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На главном железнодорожном вокзале страны установили 100 звукоречевых информаторов навигационной системы "Крокі на гукі" и тактильные мнемосхемы с информацией о планировке помещений и расположении ключевых объектов шрифтом Брайля. Звукоречевые информаторы размещены так, чтобы незрячие и слабовидящие пассажиры могли сами добраться до основных объектов на станции, а мнемосхемы расположены возле главного входа в здание вокзала, выхода из тоннеля со стороны улицы Кирова и на входах в общественные уборные.

Принцип действия аппаратно-программного комплекса таков: на подходе к вокзалу незрячий пассажир активирует на своем смартфоне специальное мобильное приложение BuzzPoint, которое отображает перечень ближайших автоматических звукоречевых информаторов с подробным описанием мест их установки. После активации выбранной точки информатор начинает транслировать звуковой сигнал, в направлении которого движется пользователь. С помощью таких звуковых подсказок слабовидящим можно без помощи посторонних пройти к справочному окну, кассе, лифтам, туалетам, выходам на платформы и другим объектам.

Проект реализован за средства БЖД. В сотрудничестве с представителями БелТИЗа был разработан проект, смонтировано оборудование. Также состоялось тестирование и наладка. "Мы очень благодарны Белорусской железной дороге за выполненную работу, - сказал заместитель председателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению Михаил Антоненко. - Ранее аналогичную систему внедрили в Национальном аэропорту Минск и на новом автовокзале Бреста, но проект, выполненный на станции Минск-Пассажирский, - крупнейший на транспортных объектах Беларуси".

По его словам, многие люди с ослабленным зрением пользуются услугами ж/д магистрали, бывают на главном вокзале столицы. Система звуковой навигации поможет заранее спланировать маршрут перемещения и хорошо ориентироваться. В этом помогают и тактильные элементы: специальная направляющая тротуарная плитка и локальные указатели с надписями шрифтом Брайля.

Внедренная звуковая навигационная система - первый комплексный проект, реализованный БЖД в интересах слабовидящих и незрячих людей. В дальнейшем опыт вокзала станции Минск-Пассажирский будет использован на других объектах Белорусской железной дороги. "Продолжается планомерная адаптация инфраструктуры к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями, что предусмотрено национальным планом действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы", - добавили в БЖД.

Ранее на станции Минск-Пассажирский для обслуживания инвалидов-колясочников была переоборудована билетная касса, в которой понизили подоконник. Для создания безбарьерной среды также устроены тактильные направляющие на центральном входе в здание вокзала. Подобные изменения постепенно происходят и на других объектах магистрали с учетом плановых строительно-монтажных работ и мероприятий, запланированных госпрограммой "Социальная защита" на 2021-2025 годы. Парк магистрали пополняется современным подвижным составом, адаптированным для перевозки физически ослабленных пассажиров.-0-

Фото пресс-центра БЖД

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