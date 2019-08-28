Система образования Брестской области готова к началу нового учебного года - Маркевич

28 августа, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. Система образования Брестской области полностью готова к началу нового учебного года. Об этом заявил журналистам перед областной педагогической конференцией помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы можем сказать уверенно, что система образования региона готова к приему ребят, к началу нового учебного года. Проведены колоссальные работы по подготовке учреждений образования. Вложены очень серьезные финансовые средства как республиканского, так и местного бюджетов", - сказал Анатолий Маркевич. Он выразил уверенность, что все это позитивно скажется на качестве образования и воспитательного процесса в учебных заведениях.

В этом году за парты школ, лицеев и гимназий Брестской области сядут 165 тыс. учащихся, в том числе 17 тыс. первоклассников, в дошкольные учреждения пойдут 63 тыс. воспитанников. Ребят будут обучать около 29 тыс. учителей. Педколлектив региона пополнили 384 молодых специалиста.

"Очень приятно, что с каждым годом область прирастает и по количеству учащихся, и по качеству организации системы образования. Есть серьезные достижения, но, конечно, есть и проблемы, на которых сегодня будет сконцентрировано внимание. Уверен, что коллектив учителей, воспитателей настроен на продуктивную работу", - отметил помощник Президента.

Сегодня в агрогородке Черни Брестского района проходит ежегодная областная педагогическая конференция на тему "Образование Брестчины - сфера заинтересованного взаимодействия ведомств, учреждений, организаций". В мероприятии принимают участие также председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и заместитель министра образования Сергей Рудый.-0-