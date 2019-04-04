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Система работы с обращениями граждан в Гомельской области выверена практикой - Шулейко

Регионы 04.04.2019 | 16:32
Юрий Шулейко. Фото из архива
Юрий Шулейко. Фото из архива
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4 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Система работы с обращениями граждан в Гомельской области выверена практикой, заявил помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, который провел сегодня прямую телефонную линию и прием граждан в Мозырском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко отметил, что от жителей региона поступают вопросы различной тематики, и всегда глубоко изучаются. "В регионе слышат людей", - сказал он, подчеркнув, что количество обращений в Гомельской области из года в год снижается.

"Система работы с обращениями граждан выверена, идет в необходимом направлении. Если есть какие-то недочеты, стараемся их устранять", - добавил инспектор по Гомельской области. Он акцентировал внимание на том, что личные приемы в регионе проводят руководители и представители различных ведомств, служб. Все это в комплексе позволяет решать вопросы, которые волнуют людей.

Например, 82-летняя женщина во время прямой телефонной линии пожаловалась, что в ее угловой квартире сырость. Уже завтра решать проблему выедет группа специалистов.

Звучала тема асфальтирования 5-го и 6-го переулков Катаева райцентра. Юрий Шулейко с ситуацией знаком. На данном участке есть хорошая гравийная дорога, отметил он. Грейдирование будет проводиться постоянно, а вот асфальтирования в ближайшее время не предвидится, так как есть еще достаточно адресов, где неотложно необходимо провести такие работы.

Жительница Мозыря беспокоится судьбой внучки. Девушка закончила политехнический колледж по специальности бухгалтера, сейчас заочно получает высшее образование в Минске, однако не может трудоустроиться. Варианты работы 20-летней жительнице региона предложат в ближайшее время.

Представители садовых товариществ считают необходимым восстановить демонтированное ограждение. По словам обратившихся на личный прием, когда его убрали и сделали дорогу в одном из товариществ, по ней стали ездить представители других, и начались проблемы. Как было разъяснено, эта дорога общего пользования. Помощник Президента пояснил, что тема будет рассмотрена с выездом на место, выслушают всех заинтересованных. "Мы построим так работу, чтобы все стороны были довольны. При этом важное внимание следует уделить соблюдению норм безопасности", - резюмировал он.

Поднимали во время диалога с помощником Президента жители региона и вопросы медицинского обслуживания, работы ливневой канализации вблизи одного из домов по улице Якуба Коласа райцентра, отрасли ЖКХ, звучали споры землепользователей. Часть обращений касалась тем, по которым уже приняты решения различными службами, однако заявители с этим не согласны.

Обращаясь к представителям районных служб, Юрий Шулейко заявил, что в течение этого и следующего года Мозырь ожидает серьезное преобразование, будет развиваться инфраструктура. Работы предстоит много, и необходимо консолидировать усилия, подчеркнул помощник Президента.

Озвученные жителями региона вопросы взяты на контроль.-0-

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Теги
Гомельская область, обращения граждан, прямая линия
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