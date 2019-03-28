Система райпотребкооперации Витебской области должна выработать четкий план развития - Шерстнев

28 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский облпотребсоюз должен выработать четкий план развития райпотребкооперации в регионе и создать прибыльную торговую сеть. Об этом заявил сегодня на заседании Витебского облисполкома его председатель Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо выработать четкий бизнес-план развития райпотребкооперации, в котором будут ясно прописаны источники погашения долгов и что надо продать. Пока его нет. Главная на данный момент цель - создать прибыльную торговую сеть, которая будет рентабельно работать и за этот счет развиваться. И это надо сделать быстро: за этот год снять все проблемы, стоящие перед райпотребкооперацией", - подчеркнул Николай Шерстнев, обращаясь к руководителю Витебского облпотребсоюза.

Губернатор также обратил внимание на упускаемое системой райпотребкооперации влияние в сельских территориях. "Сдаете территории и ничего не предпринимаете", - констатировал Николай Шерстнев. Он добавил, что вопрос о деятельности облпотребсоюза будет еще раз рассмотрен в рабочем порядке.-0-