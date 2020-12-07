Система видеодокументирования и цифровые радиостанции поступили в Гродненскую региональную таможню

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Арсенал Гродненской региональной таможни пополнили система видеодокументирования и портативные радиостанции, сообщили БЕЛТА в таможне.
Персональные видеорегистраторы с высоким разрешением записи, терминалы хранения информации, а также цифровые портативные радиостанции и интеллектуальные зарядные устройства к ним поступили в таможню благодаря реализации проекта международной технической помощи "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". Также ранее в пунктах пропуска были обновлены локально-вычислительные сети.
"Оснащение современными технологиями этого участка белорусско-польской границы позволит более эффективно проводить таможенные операции. Направлены улучшения также на усиление безопасности в пунктах пропуска", - отметили в Гродненской региональной таможне.
Проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Общий финансовый вклад Европейского союза в проект составляет около 1 млн евро.-0-