Система высшего образования Беларуси должна соответствовать лучшим европейским образцам - ректор ВГУ

20 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Систему высшего и послевузовского образования Беларуси необходимо привести в соответствие с лучшими европейскими стандартами. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ректор ВГУ имени П.М.Машерова кандидат юридических наук доцент Алексей Егоров, избранный депутатом в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Витебскому-Октябрьскому избирательному округу №20.

Свою первоочередную задачу в новом качестве Алексей Егоров видит в законотворческой работе над изменениями в Кодекс об образовании. "Самые существенные по своему характеру проекты планируемых изменений в этот документ связаны с высшим и послевузовским образованием. Уже много лет мы их ждем. Пора определиться, какая у нас будет система подготовки, будут ли бакалавры, кто такие магистранты. Я не говорю, что мы должны полностью интегрироваться с европейской системой, но привести к единому стандарту, используя собственный накопленный опыт и лучшие европейские образцы, очень важно", - подчеркнул он.

Алексей Егоров отметил, что ключевым элементом всей системы управления обществом является правовое регулирование. "Его роль необходимо повышать, а для этого закон должен более конкретизированно подходить к регулированию общественных отношений. Нельзя перекладывать его тяжесть на различные подзаконные акты (инструкции, методические указания, различного рода положения), поток которых у нас в последнее время увеличился", - считает ректор ВГУ.

Свои усилия в депутатской деятельности в этой связи он намерен направить на повышение качества принимаемых законов. "Они должны быть экономически обоснованы, выверены, пройти общественную и социальную экспертизу. К этой работе должны быть подключены ученые и специалисты, разбирающиеся в законодательстве, глубоко знающие не только наш национальный опыт, но и международные нормы права. Только при таком комплексном подходе мы можем выработать эффективное и качественное законодательство", - добавил Алексей Егоров.-0-