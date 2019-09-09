Систему бронирования общественного транспорта для людей с инвалидностью планируют внедрить в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице совместно с "Минсктрансом" планируют реализовать проект по внедрению системы бронирования общественного транспорта для людей с инвалидностью. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ЗАО "БелХард Групп" Евгений Петрушин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Людям с ограниченными возможностями сложно поймать нужный транспорт с остановки. Поэтому мы решили проработать концепцию сервиса по бронированию транспорта. Инвалид сможет выбрать в приложении из списка нужный ему маршрут, например, троллейбус №9. Водитель троллейбуса при подъезде к остановке будет уведомлен, что сейчас его ожидает человек с ограниченными возможностями, и тогда он подъедет ближе и подождет чуть дольше. Эта же система будет информировать водителя о том, что человеку нужно выйти на определенной остановке. Проект находится на стадии согласования с "Минскратрансом": мы встретились, рассказали им о разработке, сейчас он согласовывается внутри предприятия", - сказал Евгений Петрушин.

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