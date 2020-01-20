Систему правового просвещения подростков намерены совершенствовать в Гомельской области

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Систему правового просвещения детей, подростков и их родителей намерены совершенствовать в Гомельской области. Об этом речь шла сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгений Миткевич рассказал, что за время зимних школьных каникул на территории области зарегистрированы четыре преступления с участием несовершеннолетних: одна кража, два хулиганства, одно хищение. Преступления случились в Житковичском, Мозырском и Советском районах Гомеля. Зафиксировано также 15 административных правонарушений подростков.

Для недопущения подобного в регионе планируют совершенствовать работу по правовому просвещению как детей и подростков, так и их родителей. Предложения были внесены 17 января на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. По мнению зампредседателя, в этой работе должны быть задействованы сотрудники силового блока, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений образования и другие субъекты профилактики.

Обучающую составляющую намерены усилить и в актуальном вопросе безопасного поведения детей и подростков в различных ситуациях. Так, во время каникул в медучреждения за помощью обратились 15 детей с гололедными травмами, из них двоих госпитализировали. В Ельском районе несовершеннолетний получил ожог кипятком, в Советском районе Гомеля - упал при катании на скейтборде, в Лельчицком - с турника. Также в регионе зафиксированы 4 ДТП с несовершеннолетними, в том числе одно со смертельным исходом на железной дороге в Буда-Кошелевском районе.

Большую опасность представляли и пиротехнические изделия. За помощью к врачам на каникулах обратились 6 несовершеннолетних - по одному в Рогачевском, Светлогорском, Советском (Гомеля) районах, трое в Жлобинском. Самому младшему из них семь лет, старшему - 14. Все случаи произошли на улице в группах со взрослыми или подростками. "Несмотря на проведенные в конце прошлого года родительские собрания, классные часы, размещение информации в СМИ, предупредить эти случаи не удалось", - констатировал Евгений Миткевич. По его мнению, чтобы не допустить подобное впредь, необходимо четко расставлять акценты, говорить об этом не только в период новогодних праздников. "Слова, доводы, убеждения именно родителей должны стать веским аргументом по недопущению несчастных случаев", - считает заместитель председателя КДН.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей поручил более пристальное внимание уделять продажам пиротехнических изделий, не допускать несанкционированной, нелегальной реализации этой продукции.

Также на совещании Евгений Миткевич предложил на весенних каникулах провести декаду безопасности, направленную на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, травматизма и гибели детей от внешних причин.-0-