Систему правового просвещения подростков намерены совершенствовать в Гомельской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:49 Белорусские фристайлисты-юниоры выиграли бронзу в командном миксте этапа Кубка Европы Спорт
16:48 Уровень возврата упаковки не меньше 80% - чего ждут от депозитно-залоговой системы в Беларуси Общество
16:43 Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ В мире
16:38 В Борисове велосипедист упал в яму и погиб Происшествия
16:37 Назначен новый исполнительный директор "Евровидения" В мире
16:36 В Бресте пьяный водитель въехал в автобус Происшествия
16:28 Министр высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо посетит Беларусь в феврале Политика
16:24 Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 5-9 февраля Культура
16:22 Автопарк Могилевского областного управления Департамента охраны пополнили 12 автомобилей Регионы
16:19 В Великобритании выпустили монету в честь группы Queen В мире
16:13 Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть Экономика
16:09 Белорусские спортсменки выиграли две награды на Кубке Португалии по велоспорту на треке Спорт
16:06 Минлесхоз планирует завершить строительство двух пеллетных заводов к маю Экономика
16:02 Андрейченко примет участие в международном форуме памяти жертв холокоста Общество
16:00 Турчин поручил председателям райисполкомов за год поднять по одному проблемному хозяйству Экономика
15:54 Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series Спорт
15:54 Брестские таможенники пресекли ввоз 2 тыс. пачек растворимого напитка Происшествия
15:49 Республиканский конкурс буктрейлеров стартует 27 января Общество
15:36 Итоги недели на белорусском валютном рынке Экономика
15:26 Более 40 проектов по улучшению качества воды планируют реализовать в Гомельской области Регионы
15:24 Молодежь Калининградской области присоединится к форуму на Кургане Дружбы Регионы
15:23 Умер спикер Сената Чехии Ярослав Кубера В мире
15:23 Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах Регионы
15:16 Систему правового просвещения подростков намерены совершенствовать в Гомельской области Регионы
15:08 МВД Беларуси намерено развивать связи с правоохранителями Японии Общество
15:03 Житель Гродненского района обокрал тетю и стал ездить в деревню на такси Происшествия
14:49 Юрг Шталь: созданная в Беларуси инфраструктура позволит проводить соревнования самого высокого уровня Спорт
14:37 Торжественная церемония гашения почтового блока к Году крысы состоялась в Институте китаеведения БГУ Общество
14:10 В Бресте почти каждую пятую субсидию безработным в 2019 году выдали на оказание стройуслуг Регионы
13:54 Прорабатываются визиты в Беларусь парламентских делегаций Молдовы, Пакистана и Швейцарии Политика
Все новости
Все новости
Регионы
20 января 2020, 15:16

Систему правового просвещения подростков намерены совершенствовать в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Систему правового просвещения детей, подростков и их родителей намерены совершенствовать в Гомельской области. Об этом речь шла сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгений Миткевич рассказал, что за время зимних школьных каникул на территории области зарегистрированы четыре преступления с участием несовершеннолетних: одна кража, два хулиганства, одно хищение. Преступления случились в Житковичском, Мозырском и Советском районах Гомеля. Зафиксировано также 15 административных правонарушений подростков.

Для недопущения подобного в регионе планируют совершенствовать работу по правовому просвещению как детей и подростков, так и их родителей. Предложения были внесены 17 января на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. По мнению зампредседателя, в этой работе должны быть задействованы сотрудники силового блока, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений образования и другие субъекты профилактики.

Обучающую составляющую намерены усилить и в актуальном вопросе безопасного поведения детей и подростков в различных ситуациях. Так, во время каникул в медучреждения за помощью обратились 15 детей с гололедными травмами, из них двоих госпитализировали. В Ельском районе несовершеннолетний получил ожог кипятком, в Советском районе Гомеля - упал при катании на скейтборде, в Лельчицком - с турника. Также в регионе зафиксированы 4 ДТП с несовершеннолетними, в том числе одно со смертельным исходом на железной дороге в Буда-Кошелевском районе.

Большую опасность представляли и пиротехнические изделия. За помощью к врачам на каникулах обратились 6 несовершеннолетних - по одному в Рогачевском, Светлогорском, Советском (Гомеля) районах, трое в Жлобинском. Самому младшему из них семь лет, старшему - 14. Все случаи произошли на улице в группах со взрослыми или подростками. "Несмотря на проведенные в конце прошлого года родительские собрания, классные часы, размещение информации в СМИ, предупредить эти случаи не удалось", - констатировал Евгений Миткевич. По его мнению, чтобы не допустить подобное впредь, необходимо четко расставлять акценты, говорить об этом не только в период новогодних праздников. "Слова, доводы, убеждения именно родителей должны стать веским аргументом по недопущению несчастных случаев", - считает заместитель председателя КДН.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей поручил более пристальное внимание уделять продажам пиротехнических изделий, не допускать несанкционированной, нелегальной реализации этой продукции.

Также на совещании Евгений Миткевич предложил на весенних каникулах провести декаду безопасности, направленную на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, травматизма и гибели детей от внешних причин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область дети подростки
Новости рубрики Регионы
Автопарк Могилевского областного управления Департамента охраны пополнили 12 автомобилей
Фото из архива Более 40 проектов по улучшению качества воды планируют реализовать в Гомельской области
На форуме. Фото из архива Молодежь Калининградской области присоединится к форуму на Кургане Дружбы
Фото из архива Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах
Фото из архива В Бресте почти каждую пятую субсидию безработным в 2019 году выдали на оказание стройуслуг
Фото из архива Свыше 3 тыс. га сельхозземель раскорчевали в Гомельской области в 2019 году
Главное
Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и начальника Генштаба ВС
Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании
Хренин о приоритетах в новой должности министра обороны: основное - это люди
"Александрия": квартиры в новом доме комплекса "Минск Мир" вызвали большой интерес
Топ-новости
В Беларуси хотят создать спецфонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов
Равков в новой должности намерен совершенствовать национальную систему безопасности
Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть
В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
Юрг Шталь: созданная в Беларуси инфраструктура позволит проводить соревнования самого высокого уровня
Беларусь и Всемирный банк будут развивать сотрудничество в области кластерного менеджмента
МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в Австрии
Республиканский конкурс буктрейлеров стартует 27 января
"Некоторых госпитализировали прямо с работы": в Минской области прошла акция по профилактике неинфекционных заболеваний
Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире
Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series
Порывистый ветер и +7°С ожидается в Беларуси 21 января
Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет в БЕЛТА 21 января
"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт участков нефтепровода Мозырь-Брест-3
Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.