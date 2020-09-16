Систему удаленного мониторинга энергообъектов внедрили в Жлобинском районе

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе внедрили систему удаленного мониторинга энергообъектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

Специалисты филиала "Инженерный центр" завершили пусконаладку системы мониторинга устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) при реконструкции подстанции 110 кВ "Диапроектор" и замене комплектных распределительных устройств 10 кВ.

"Внедрение этой системы позволяет автоматически синхронизировать устройства РЗА. Достоверная информация о происходящих на энергообъекте процессах в режиме реального времени будет доступна диспетчеру. Удаленный мониторинг устройств РЗА повысит надежность их эксплуатации и значительно сократит время на обнаружение и устранение неисправностей. Информация о работе релейной защиты позволяет диспетчеру оперативно и правильно реагировать на аварийные ситуации. Ожидаемый эффект - повышение качества электроснабжения потребителей", - рассказала пресс-секретарь.

Система сейчас используется в качестве дублирующей на подстанции "Металлургическая - 330 кВ" Жлобинских электрических сетей. В будущем планируется внедрить ее также на подстанциях "Приречная - 110кВ" и "Центролит - 220 кВ" филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго".-0-